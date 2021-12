Fundação Estudar lança curso de ciência da computação de Harvard

A Fundação Estudar acaba de abrir as inscrições para o renomado curso CC50 (Ciência da Computação), da Universidade de Harvard. Em seu décimo ano de existência, o curso oferece aulas gratuitas com referências internacionais na área de tech. O conteúdo foi totalmente atualizado, com inovações no campo da tecnologia, novos vídeos e conta com 11 semanas de aulas, em português. Os inscritos terão a oportunidade de aprender desde noções básicas da computação, até técnicas mais avançadas.

O objetivo do curso é oferecer novas ferramentas com inovações do campo da tecnologia, proporcionando um conhecimento mais amplo para o aluno. Esta é a versão mais atualizada do CC50 lançado e conta com legenda em PT-BR, novos canais de comunicação, ambiente de desenvolvimento (IDE) próprio do Curso de Harvard Original, vídeos em alta resolução e acesso ao servidor exclusivo do Discord.

O CC50 está disponível na plataforma Estudar Fora da Fundação Estudar e compõe uma série de elementos que vão ajudar no processo de aprendizagem do aluno. Os tópicos abordados falam sobre o entendimento amplo e robusto sobre Programação e Ciência da computação, familiaridade com linguagens de programação (C, Python, SQL, Java Script, CSS e HTML), conceitos de algoritmos, estruturas de dados, abstração, engenharia de software, entre outros.

Além disso, os inscritos terão acesso a uma comunidade de jovens de diferentes níveis de experiência e que possuem interesses em comum. São 25 horas de aulas com referências internacionais da área tech, aulas em vídeo e sets de problemas para aprender na prática e certificado de conclusão.