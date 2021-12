Empresa do Grupo Nagem celebra 25 anos e mira no mercado internacional

HSBS Informática, empresa do Grupo Nagem, celebra, neste mês de dezembro, 25 anos de atuação. Mira agora o mercado internacional.

A HSBS Informática, empresa do Grupo Nagem, celebra, neste mês de dezembro, 25 anos de atuação no mercado corporativo com maior atenção para a LGPD. A empresa declara que, nos últimos três anos, obteve crescimento de 210% e registra clientes espalhados por 23 cidades.

Além de mirar o mercado internacional, a empresa tem como objetivo a adequação ao cenário de trabalho híbrido, ampliando a segurança, mobilidade e produtividade e expandir os serviços de Segurança da Informação, Governança e Compliance.

No portfólio, as seguintes soluções:

- Compliance, com foco em LGPD, Gestão de ativos de software e Governança de TI;



- Cloud Datacenter, com implantação suporte e monitoramento de datacenter local, multinuvem e híbrido e realização de projetos de migração para a Nuvem;



- Cloud Produtividade para implantação, monitoramento e suporte da plataforma Microsoft365, inclusive com apoio, desenvolvimento e execução de projetos de automação e transformação digital utilizando a ferramenta da Microsoft.



- Segurança da Informação para análise, otimização e implantação de medidas de segurança da informação para proteção dos dados das empresas, e também apoio na implantação de uma cultura de segurança através dos treinamentos de usuários;



- Backup para proteção dos dados da empresa e auditoria para garantir a recuperação dos dados e a continuidade do negócio em caso de ataques de segurança ou perda de dados;



- Atendimento e Suporte com profissionais técnicos multidisciplinares e especialistas em diversas áreas da Tecnologia da Informação para entregar os melhores projetos.