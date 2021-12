Aruba estende a segmentação da rede para a nuvem integrando com o AWS Cloud WAN

A Aruba, uma empresa da Hewlett Packard Enterprise, anunciou a integração do Aruba SD-WAN com o novo AWS Cloud WAN da Amazon Web Services (AWS), um serviço de rede em nuvem inovador apresentado no AWS re:Invent . Essa nova solução permitirá que os clientes da Aruba usem o framework baseado em políticas do AWS Cloud WAN para criar topologias WAN avançadas com segmentação de rede integrada que se alinham perfeitamente com a malha SD-WAN da Aruba. Agora todas as vantagens da segmentação de rede na borda - LAN e WAN - podem ser levadas para a nuvem da AWS a partir da sede e das filiais.

À medida que as organizações utilizam cada vez mais a nuvem para hospedar aplicações, elas buscam uma solução SD-WAN mais flexível e moderna que permita obter o maior retorno sobre os investimentos em nuvem por meio de economia, controle, confiabilidade e desempenho. Essas organizações também querem aproveitar as infraestruturas de nuvem, como a rede global AWS, para construir WANs empresariais mais flexíveis e seguras.

Com esta novidade, a Aruba agora oferece suporte à mais ampla gama de integrações com a AWS, tornando o Aruba SD-WAN o acesso à nuvem preferido das empresas que priorizam a nuvem. O re:Invent deste ano marca o terceiro ano consecutivo em que a Aruba lança novos serviços para a rede da AWS. Em 2020, a marca anunciou o suporte para o AWS Transit Gateway Connect e, em 2019, lançou a automação baseada em API com o AWS Transit Gateway Network Manager.

As soluções SD-WAN da Aruba, uma parte integrante do Aruba ESP (Plataforma de Serviços Edge), fornecem às empresas um acesso sofisticado e flexível aos serviços de rede AWS, permitindo que os usuários integrem facilmente suas SD-WANs com uma ampla variedade de híbridos e multi serviços na nuvem. A integração da Aruba com o AWS Cloud WAN oferece suporte completo para casos de uso de conectividade em nuvem que estendam a segmentação da rede LAN/WAN e o isolamento do tráfego a partir da borda para toda a rede de backbone global da AWS.

Os benefícios da segmentação LAN/WAN com o AWS Cloud WAN incluem:

• Segurança de rede aprimorada da borda à nuvem: segmentar facilmente usuários, dispositivos, aplicativos e serviços WAN em zonas seguras de ponta a ponta em conformidade com políticas de segurança pré-definidas, mandatos regulatórios e intenção de negócios fornece políticas de segurança consistentes e aplicação automatizada em toda a empresa. A segmentação refinada de LAN é traduzida em segmentos de rede privada do tipo VRF, que se estendem pelo AWS Cloud WAN.

• Ativação mais rápida de novas filiais e VPCs: a solução integrada, combinada com a nova instanciação EdgeConnect VPC (Virtual Private Cloud) de "um clique", automatiza implementações de rede, removendo a complexidade associada à configuração manual passo a passo do SD-WAN (túneis IPSec, segmentação, tabelas de rotas e VRFs) com a política de rede central da AWS, que pode ser demorada e sujeita a erros.

A segmentação de rede com base em políticas agora pode ser levada pelas organizações desde a borda da filial - que abrange o campus, filial, micro filial e soluções para trabalhador remoto - até a rede global da AWS. A integração do Aruba SD-WAN com o AWS Cloud WAN é habilitada por meio do Aruba Orchestrator e do Aruba Central, facilitando a implementação, gerenciamento e operação de redes WAN sofisticadas na AWS. O Aruba Orchestrator também oferece suporte à implementação automatizada de "um clique" de instâncias EdgeConnect SD-WAN diretamente nas VPCs da AWS. Este novo recurso de automação é perfeitamente integrado ao fluxo de trabalho de provisionamento zero-touch do EdgeConnect e simplifica ainda mais o processo de implementação e comissionamento para soluções que usam Cloud WAN.

"Esta integração com o AWS Cloud WAN muda o jogo para as empresas que buscam maximizar a flexibilidade e reduzir a complexidade operacional ao mesmo tempo em que fortalecem a postura de segurança em suas implementações de WAN centradas na nuvem", afirmou David Hughes, diretor de Produto e Tecnologia da Aruba. "Integrações como essas desempenham um papel importante no Aruba ESP, permitindo a segurança da borda à nuvem para as organizações que adotam uma abordagem Zero-Trust/SASE e maximizam a escolha e a flexibilidade à medida que implementam sua estratégia de nuvem".

A nova solução Aruba SD-WAN com AWS Cloud WAN foi apresentada no AWS re:Invent, devendo chegar ao mercado em 2022.