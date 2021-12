O POVO Tecnologia debate a segurança das urnas eletrônicas

A Live do O POVO Tecnologia desta quarta, 1 de dezembro, começa 17:30 em ponto. Nosso assunto hoje é a segurança das urnas eletrônicas – algo que já queríamos abordar há tempos. A live faz parte do INOVA 2021, que é o evento de tecnologia e inovação do O POVO, dentro do qual do você terá acesso a diversos webnars, podcasts e webcontents. Saiba mais acessando especial.opovo.com.br/inova

Assunto que acalmou um pouco na sociedade, mas sabemos, voltará com força em 2022. Nosso viés, é claro, será tecnológico, mas o assunto em função da sua própria natureza desperta debates outros, reforçando sua transversalidade. Vamos então conversar sobre avanços e questionamentos apostando na maturidade do cidadão, da cidadã.

Mostrar que a urna eletrônica em si é um instrumento final de um longo processo de segurança que vai de protocolos rígidos para entrar nas salas de servidores até os muitos sistemas em si que guardam toda e qualquer alteração de código que se tentar fazer. Nesse caminho passa por uma infinidade de códigos, leis, eventos, testes públicos, corregedorias, fiscalizações internas e externas, e muito mais.

Mas é equipamento, é máquina, é fruto da invenção humana, logo não é perfeito. Então debater para além das opiniões pouco qualificadas das torcidas, é preciso. Convido você para acompanhar a live do O POVO Tecnologia que começa 17:30 nas redes sociais do O POVO.

Além de você, participam:

Rodrigo Martiniano que é Mestre em Direito Constitucional e Teoria Política, além de Membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político

Lorena Belo - Secretária de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral – TRE-CE

