The Developer's Conference discute o amanhã

O TDC FUTURE - The Developer's Conference – encontro virtual de comunidades tecnológicas do Brasil, e que reúne profissionais, empresários além de grandes players do mercado de TI mundial ocorrerá entre 30 de novembro a 2 de dezembro, em formato 100% digital – por meio da Plataforma Hopin. Essa, que é a edição internacional do evento, visa debater o papel da tecnologia na construção do amanhã e contará com diversas palestras, cases e atrações totalmente gratuitas.



Ao todo, o encontro contará também com mais de 30 trilhas que abordarão os temas mais relevantes do mercado, em mais de 700 palestras nacionais e internacionais. O Basic Pass, reúne os conteúdos gratuitos, especialmente pensando para trabalhar as competências para evolução das empresas brasileiras, e a valorização das pessoas, sejam profissionais de TI ou aquelas que querem entrar nessa área.



“Somos uma plataforma que conecta os grandes players do mercado de TI, profissionais experientes, recém-formados, entre outros. Queremos ser referência de inovação aberta, colaboração e compartilhamento de ideias pois sabemos o quanto esse ecossistema impacta a vida de toda a humanidade. Com esse objetivo, faz total sentido termos conteúdos inspiradores e de qualidade gratuitos, democratizando o acesso à informação e entregando para a comunidade ferramentas para a construção de uma nova realidade para o mercado de TI”, explica Yara Senger, Fundadora e Host do Evento.



Entre as palestras do Basic Pass de destaque estão:



Marcio Namiki, Diretor de Engenharia do Nubank e Linkedin Professional Advisor. Ele será o keynote que dará início aos ciclos de palestras com o tema: "Um futuro onde ninguém mais é deixado para trás". O especialista irá trazer uma reflexão e debater sobre o Futuro que já chegou, e que conecta passado e presente. Ou seja, a "este momento" (Niji, termo oriental), que é explicado pelo Dr. Ikeda nas palavras do filósofo Goethe, que escreveu: "Um único momento é decisivo. Determina a existência do ser e estabelece seu destino."



Victor Hugo Germano, Co-Fundador e atual CEO da Lambda3. Cientista da Computação, escalador e mais recentemente: empreendedor. É também um dos diretores do Board da Agile Alliance Global e conselheiro da Agile Alliance Brazil. Victor discutirá a transformação tecnológica atráves de nossa liderança, responsabilidade e revolução.



Mario Gazziro, Bacharel em Informática pela USP, Mestre em Ciência da Computação pela UFSCar e Doutor em Física Computacional pela USP. O especialista abordará o advento do Metaverso e seu impacto na prestação de serviços tecnológicos que promete revolucionar as relações de trabalho e sociais, com o uso de realidade virtual e aumentada (colaborativo e interativo), somado a geração de conteúdo 3D tanto por base de designers, como para coletas de dados realizadas por escâner 3D.



Abaixo segue um resumo de cada uma das trilhas gratuitas do evento, que foram pensadas exatamente para promover e expandir as oportunidades dos profissionais na área de tecnologia:



Trilha Stadium - Reúne uma seleção de palestras das trilhas do mesmo dia, escolhidas pela sua representatividade. É nela também que os keynotes destacados acima se apresentam diariamente às 9h40, na abertura do evento.



Trilha Stadium Internacional – Espaço reservado para uma seleção de palestras internacionais sobre os principais temas da conferência como, por exemplo, Java, Cloud, DevOps, Dados, Inteligência Artificial, Agile e APIs. Essa trilha terá tradução simultânea.



Trilha Diversidade e Acessibilidade – Esse é um espaço para se compartilhar experiências por meio de vivências da real diversidade no ecossistema de tecnologia, propondo mudanças de atitudes na forma como encaramos as necessidades em busca da expansão das boas práticas de inclusão e acessibilidade.



Trilha Carreira e Mentoria – Sucesso de público, essa trilha busca ajudar os participantes a encontrarem o caminho certo para crescer na carreira e se diferenciarem no mercado. Ela traz assuntos que permitem que o participante faça sua autoavaliação e trace metas para o desenvolvimento de suas habilidades, aumentando seu conhecimento e experiência além de transformar sua carreira, seja ela técnica, de liderança ou empreendedora.



Workshop Libras – Promover a integração tecnológica, unindo profissionais da área da tecnologia surdos e não-surdos é o objetivo dessa trilha que visa garantir a acessibilidade por meio de códigos desconhecidos.



Além desse conteúdo gratuito e aberto a todos, o TDC conta também com mais de 30 Trilhas Premium, buscando aperfeiçoar e expandir a capacitação dos profissionais de TI. Para permitir o aprofundamento na tecnologia, essas trilhas são segmentadas por assuntos como, por exemplo, Agile, BigData, Inteligência Artificial, Blockc, LGPD, Cidadania e Inovação Tecnológica, entre outros.

Para mais informações sobre as palestras e participação acesse:

https://thedevconf.com/tdc/2021/future/



TDC Future

Dias: 30 de novembro e 1 e 2 de dezembro

Horários: Das 9h às 19h

Onde: Plataforma Hopin - https://hopin.com