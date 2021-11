Cearense Tallos entre os 10 da lista Mindshifters do Brasil

A RD Station, líder no desenvolvimento de software para pequenas e médias empresas, criou uma premiação para buscar “as mentes que transformam o marketing e vendas”: ou seja, um “mindshifter”. A ideia surgiu quando a empresa fez o estudo para seu rebranding (nome dado às ações estratégicas que buscam reposicionar uma marca no mercado e na percepção do consumidor) em 2020 e um atributo da marca que se sobressaiu entre seus colaboradores e clientes foi o seu aspecto "mindshifter". O termo em inglês sintetiza características presentes em todas as iniciativas, que são inspirar, provocar e transformar.



Arthur Frota, CEO da Tallos, Startup cearense de Tecnologia, foi um dos destaques deste ano. As indicações ficaram abertas ao público por meio de formulário e a RD Station recebeu no total 700 indicações. Após isso, um comitê de marketing e vendas da RD analisou os 30 mais votados e nomeou os 10 finalistas que foram anunciados no evento do RD Hostel, que aconteceu no dia 17 de novembro, de forma online. Entre os mais votados, Arthur foi reconhecido como uma das mentes que mais se destacaram na área de Vendas do Brasil.



Arthur é responsável pela Tallos, que tem atuação nacional e na América Latina. Seu produto é uma plataforma de atendimento digital inteligente, criada para centralizar canais de comunicação com o cliente. Tudo isso com a ajuda da TAI, inteligência artificial criada pela Tallos. Em 2021, Arthur triplicou o número de colaboradores da empresa, atingiu mais de 10 mil usuários no Brasil, traduziu a plataforma para inglês e espanhol e já está em negociação com clientes no Chile, Peru e Portugal.



O jovem talento destaca a importância desse reconhecimento para sua carreira. “A Tallos é um sonho que se tornou realidade! Eu sempre quis criar um negócio capaz de impactar pessoas e trazer soluções inovadoras para as empresas. Estou muito orgulhoso do que construímos. O reconhecimento da sociedade, de empresas parceiras e que são referência me faz perceber que estamos no caminho certo. Receber esse prêmio é uma honra”, destacou.



Entenda a lista Mindshifters





A lista Mindshifters: mentes que transformam foi criada para reconhecer iniciativas nas áreas de marketing e vendas que ajudaram a transformar o mercado por meio da discussão de uma ideia, do lançamento de um produto ou serviço, da implementação de uma inovação, da construção de uma comunidade ou qualquer outra iniciativa que tenha ajudado na evolução do mercado e da sociedade.



"Nosso propósito foi encontrar aquelas pessoas que ousaram pensar diferente, que criaram a partir de uma observação ou que iniciaram um movimento importante. Em resumo, ' gente que chacoalha'!", comenta Fernanda Brunsizian, diretora de comunicação da RD Station. "Essas pessoas podem ser desde empreendedores(as) individuais até profissionais de grandes empresas, o importante é o seu impacto".

Sobre a RD Station



A RD Station é líder no desenvolvimento de software (SaaS) voltado para o crescimento de médias e pequenas empresas. Sua plataforma de automação de marketing e vendas é líder no Brasil e soma 35.000 clientes em mais de 40 países. Possui uma divisão de conteúdo, mídia e educação para clientes e parceiros, em que estão os sites Resultados Digitais e Agência de Resultados, e 750 funcionários em toda a América Latina.



Sobre a Tallos





A Tallos é uma empresa cearense de tecnologia, com atuação nacional e na América Latina. Nasceu em 2017, do desejo de criar um negócio capaz de oferecer soluções inovadoras, descomplicando o atendimento digital. Trabalha para impactar, conectar e fascinar pessoas. Sua plataforma inteligente de relacionamento com o consumidor é utilizada por mais de 10 mil pessoas em todo o Brasil, permitindo a otimização no atendimento de empresas aos seus clientes e potencializando a força de vendas. Recentemente, a empresa recebeu o selo Great Place To Work, que reconhece boas práticas de Gestão de Pessoas pelo mundo.