Mob Telecom é a internet de banda larga mais utilizada em Fortaleza

A cearense Mob Telecom lidera o ranking da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) como empresa com mais usuários de banda larga em Fortaleza. São 109.299 acessos, o que representa 19,1% de market share.



Salim Bayde, CEO da Mob Telecom, comemora a primeira colocação, destacando a confiança dos fortalezenses no serviço. “Fortaleza é a quinta maior capital do país e para nós é muito importante saber que tantas pessoas optam pela nossa internet. Estamos dentro da maioria das casas e empresas e isso é resultado do trabalho de um time dedicado e especialista em fazer internet”, pontua.

Sobre a MOB Telecom

Com 25 anos no mercado de tecnologia e dados, a Mob Telecom é genuinamente cearense e atua nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro Oeste do Brasil, levando internet de qualidade às grandes e pequenas cidades. A Mob atende mais de 200 mil clientes diretos e 900 mil clientes indiretos. A empresa conta com uma rede de fibra óptica com mais de 30 mil km de extensão, com conexão direta aos principais backbones nacionais e internacionais.