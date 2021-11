Instituto Alicerce e Vivo:  em prol da inclusão social de público PCD

A operadora Vivo, em conjunto com o Instituto Alicerce, oferece programa de empregabilidade e capacitação profissional a pessoas com deficiência, residentes na cidade de Fortaleza – CE. A iniciativa de lançar o Programa Aprendiz Diversidade partiu da empresa de telefonia que inicialmente abriu 300 vagas em 175 cidades espalhadas pelo país.

E 20 vagas foram direcionadas à região de Fortaleza, na qual o Instituto Alicerce atua como parceiro de iniciativa local e oferece formação por meio de aulas que desenvolvem competências socioemocionais, Habilidades para a Vida, Trabalho com foco em Teleatendimento, Educação Digital, entre outras temáticas. Aqueles que desejam participar, poderão se inscrever no programa até a primeira quinzena de novembro.

O objetivo é oferecer preparação e inclusão social para pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, com uma formação de qualidade para que possam ter mais autonomia e protagonismo em suas carreiras profissionais. O salário e benefícios são compatíveis com o que é oferecido no mercado. Não há limite de idade para se candidatar a vaga, nem é necessário ter experiência na área.

“Além de adquirir conhecimento teórico, no polo do Alicerce, esse jovem terá a oportunidade do conhecimento prático do dia a dia de trabalho em uma grande corporação como a operadora Vivo. Uma experiência completa para o início da carreira. Além disso, o Aprendiz Diversidade se torna agente de mudança social por meio da representatividade e pluralidade no mundo corporativo” completa Andrea Matsui, CEO do Instituto Alicerce.

“Como uma empresa inclusiva, entendemos que iniciativas como essas estimulam a pluralidade de perfis dentro da companhia, criando um ambiente de maior criatividade e colaboração, mais propício à inovação e onde vínculos pessoais e propósito trazem significado ao trabalho”, destaca Niva Ribeiro, VP de Pessoas da Vivo.

O programa é presencial e acontecerá no polo Alicerce Bezerra de Menezes, onde os aprendizes estarão em formação, em dias alternados com a jornada prática na Vivo, no bairro Dionísio Torres, ambos em Fortaleza.

Informações

Horário da jornada: 8h às 14h

Formato: presencial

Não é necessário ter experiência prévia

Inscrições serão encerradas no dia 15 de novembro

Atente-se aos requisitos

Ter acima de 18 anos, sem limite de idade

Ser pessoa com deficiência (com laudo)

Ser estudante do ensino médio, concluinte ou cursando faculdade também

Residir em Fortaleza

Acesse https://lnkd.in/ePCGgKTn para realizar sua inscrição e participar do Programa Aprendiz Diversidade 2021.

Para mais informações ou dúvidas, acesse o site [email protected] ou mande mensagem pelo whatsapp (21) 9 7361-4166.

Sobre o Instituto Alicerce

O Instituto Alicerce é uma organização sem fins lucrativos, cuja missão é estender o alcance do Alicerce Educação para famílias e alunos em situação de vulnerabilidade social, e monitorar e avaliar o impacto social de toda a atuação do Alicerce e Instituto. O Alicerce Educação, em prol da missão de impactar o público de escola pública, oferece as bolsas para o Instituto a preço de custo, sem margem de lucro. Assim, os recursos filantrópicos captados pelo Instituto são utilizados com eficiência. As bolsas do Instituto são distribuídas considerando critérios socioeconômicos, de modo a garantir o cumprimento da missão do Instituto.