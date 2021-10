Aceleração do mercado de tecnologia e o desafio da qualificação

A área de tecnologia, que já apresentava um crescimento acelerado desde antes de 2019 - ou, antes da pandemia - viu suas verticais crescerem de maneira exponencial, o que evidenciou a procura por mão de obra e profissionais de diversos segmentos. Não apenas pelo novo modelo de trabalho, que ganhou forma e muitos adeptos durante o período de isolamento social, mas também pelo aumento das empresas que entraram em fase de transformação digital.

Segundo um levantamento da InfoJobs, empresa de tecnologia para recrutamentos, apenas na área de TI, as vagas disponíveis na plataforma em agosto, somaram mais de 35 mil oportunidades. A procura por esses profissionais evidencia uma crescente preocupação entre as empresas fornecedoras de serviços de tecnologia: segundo a Brasscon - Associação das Empresas de Tecnologia da Informação, o Brasil forma anualmente cerca de 45 mil pessoas na área, mas as companhias abrem 70 mil vagas por ano. Com tantas ofertas, os RHs pensam cada vez mais em políticas internas de capacitação e retenção para esses colaboradores tão requisitados.

É o caso da SysMap Solutions, empresa especializada em apoiar a transformação digital por meio de integração de sistemas e consultoria em processos de tecnologia, que aumentou expressivamente seu quadro de funcionários durante o ano e segue contratando. “Estamos sempre focados no desenvolvimento dos profissionais de TI, seja promovendo programas de trainees, bootcamps, webinars, trilhas de conhecimento através da nossa plataforma de learning experience ou apoiando na conquista de certificações. Vemos a importância disso em um mercado que tem uma rotatividade e uma competitividade muito alta”, explica Daves Souza, CEO da empresa. “Os profissionais de hoje precisam de algo que vá além de um contrato comum, o que realmente observamos que move os colaboradores da área de TI, tão importante quanto a questão financeira, é a oportunidade de atuar com novas tecnologias e tendências, trabalhar com gestores inspiradores, além do incentivo para desenvolver a autogestão e a possibilidade de trabalhar em home office”, finaliza.

A expectativa é que o crescimento da área de tecnologia continue em escala, abrindo cada vez mais vagas, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Para os profissionais que querem se inserir nesse setor, o desenvolvimento das chamadas soft skills são fundamentais, assim como sempre se manterem atualizados, estando a par das novas tecnologias que surgem a cada momento. A habilidade de autogestão também é algo que vem sendo bastante exigido, principalmente pelas empresas que pretendem manter o time 100% remoto.



Sobre a SysMap Solutions

A SysMap é uma empresa brasileira que desenvolve soluções de software e oferece serviços especializados de TI. Ao longo dos últimos 20 anos, ajudou seus clientes a resolverem desafios complexos, acumulando experiência em diferentes segmentos do mercado como Telecom, Varejo, Educação, Financeiro, Indústria/Cosméticos e Energia. Sempre acompanhando a evolução tecnológica e participando ativamente da transformação digital, a SysMap é uma empresa imersa em uma cultura de inovação e que tem como um dos seus princípios gerar ações que possam contribuir e melhorar a nossa sociedade.