Oi Expert é o novo suporte tecnológico da Oi

O serviço de suporte de tecnologia da Oi, o Oi Expert gera uma receita mensal de R$ 5 milhões para a companhia. Os clientes que contrataram Oi Fibra a partir de 400 Mega (em qualquer data) e de 200 Mega desde 5 de outubro têm acesso ao serviço, que já ultrapassou os 530 mil atendimentos por mês e conta com 550 mil usuários.

Essa receita de 5 milhões declarada pela companhia é motivada pela movimentação gerada nos outros planos que escolhem por pagar 19,90 ou 14,90, ambos mensalmente. O primeiro disponibiliza o atendimento presencial, o segundo remotamente. os dois funcionam 24 horas, e sete dias por semana.

O maior número de demandas recebidas têm sido configuração de modens, instalação de impressoras, ajuda com tablets e consoles de games e funcionamento de roteadores como os Meshs vendidos no Oi Place (marketplace da Oi), que ajudam a aumentar o alcance do sinal do WiFi da casa ou do escritório.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O Oi Expert tem capacidade de gerar uma receita significativa com grande potencial de crescimento”, diz Roberto Guenzburger, diretor de Marketing para o segmento de Varejo e Empresarial da Oi.

Tags