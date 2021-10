Vivo: parceria com o Google para a venda do Google Wifil

O roteador, lançado no País recentemente, é compatível com a Vivo Fibra e estará disponível nas lojas físicas e Loja Online da Vivo com frete grátis e cashback de até 10%

A Vivo incorpora ao seu portfólio mais um produto do Google a partir da comercialização no Brasil do roteador Google Wifi, que chega neste mês às lojas físicas e e-commerce da Vivo (https://lojaonline.vivo.com.br).

Na Vivo, o Google Wifi pode ser parcelado em até 21 vezes sem juros nos cartões de crédito, tem frete grátis para as compras via Loja Online e, ao finalizar a compra com os cartões Vivo Itaucard, o cliente tem ainda até 10% do valor da compra de volta.

“A Vivo intensifica sua estratégia de oferecer um robusto portfólio de produtos que vão muito além de smartphones ou serviços de telefonia. Queremos entregar soluções e um ecossistema completos em tecnologia com parceiros e produtos que são sinérgicos ao propósito da companhia, que é Digitalizar para Aproximar”, diz Alan Hessel, diretor de Consumer Electronics da Vivo.

Atualmente, a Vivo, empresa líder em telecomunicações no País, com 97 milhões de acessos (2T21), oferece produtos nas categorias de smartphones, smartwatches, dispositivos de áudio e vídeo com assistentes de voz, e-health, rastreadores, repetidores, fones de ouvido, acessórios gamers, equipamentos de Casa Inteligente, entre outros.

O Google Wifi é compatível com todas as tecnologias de internet oferecidas pela Vivo, como a Vivo Fibra, que está presente em 293 municípios, de todas as regiões do país, com 17,3 milhões de lares e residências cobertos com a tecnologia FTTH, que leva a internet via fibra ótica até a casa do cliente. Com o roteador, é possível tirar o melhor proveito da internet de ultravelocidade da Vivo, atendendo às demandas de todos os clientes, seja para o uso profissional, estudo, prática de e-sports, consumo de streamings de filmes, séries ou áudio, ou mesmo para integrar dispositivos inteligentes em um ambiente via rede sem fio.

Sua arquitetura e tecnologia permitem cobrir, com um único equipamento, plantas de até 110m², e, para edificações de até 330m², há a solução com o pack de três unidades que conversam entre si via Wi-Fi. Na Vivo, a versão com uma unidade do Google Wifi custa 21x de R$ 48 e, com três dispositivos, 21x de R$ 96.

Entre os recursos, o controle parental permite que os responsáveis definam programações para gerenciar o tempo de uso, restrição a determinados conteúdos e pausar o Wi-Fi em alguns dispositivos quando quiserem. Além disso, o minimalismo vai além do design: 49% do plástico usado no dispositivo é reciclado, o que converge para as práticas de sustentabilidade da Vivo com seu já estabelecido programa de logística Reversa, o Recicle com a Vivo, que último ano recolheu 7,6 toneladas de lixo eletrônico Brasil por meio de pontos de coleta nas mais de 1,7 mil lojas físicas da companhia.

