O Povo Tecnologia aborda mercado dos games

Várias pesquisas indicam aumentos constantes e significativos no mercado de games. No Brasil, o mercado de jogos terá uma receita em 2021 de cerca de R$ 12 bilhões de reais, o que representará um aumento de 5,1% na receita anual se comparado ao ano passado. O dado veio de uma pesquisa feita pela Newzoo empresa que faz análises sobre games e divulga vários levantamentos referentes ao setor.

O Brasil, claro, é o maior em receitas de jogos da América Latina e o 12º do mundo. Há muitas previsões, muitos estudos divulgando vários números, raramente convergentes na receita anual, mas tem uma coisa que não muda de uma pesquisa para outra: a pujança desse mercado - ainda não muito compreendido pelos diversos setores e muito aquém do potencial.

O princípio da gamificação pode estar na qualificação, na didática, na saúde, na descompressão do trabalho, na atividade laboral, na perspectiva de construção 3D e muito mais. Agora você imagina isso em um mundo 5G que vem ai. Pois é...

