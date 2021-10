IFCE capacita para combater assédio moral e sexual

Um Curso de Prevenção e Combate ao Assédio está sendo ofertado pelo IFCE (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará). Com olhar para assédio moral e sexual nos espaços institucionais. Para isso o curso aborda ética, aspectos legais, processo administrativos, estudos de caso, tipos de violência, tipos de discriminação e vários outros.

A Aula inaugural será em 19 de outubro. No total serão 14 encontros com aulas terças e quintas-feiras das 9h às 12h. E já estão abertas as inscrições aqui. Vale para representantes de instituições públicas e privadas, desde que tenham concluído, pelo menos, o ensino médio.

Planeja atender, aproximadamente, 600 participantes, mas suspeitam que haverá muito mais interesse. Esse colunista também acredito nisso porque é um tema civilizatório que avança para o bem da humanidade. E é daquelas pautas mundiais que não recuam.

O Curso foi formatado por mulheres do IFCE à exemplo da Dra. Diana Azin (Procuradora da AGU - IFCE) além de Diretoras dos campi Guaramiranga, Umirim, Pecém e Maracanaú, com apoio da pró-reitoria de Extensão (Proext). É tudo online. Aulas pelo youtube e atividades por meio do google classroom.

Mais informações sobre a capacitação podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (85) 99947-0474.



Conheça abaixo a programação do curso

MÓDULO I

Aula 1 – Ética no Serviço Público

Aula 2 - Governança e Sistema de Integridade Pública Federal

MÓDULO II

Aula 3 – Aspectos legais do Assédio Sexual no âmbito das IFES – PARTE I

Aula 4 – Aspectos legais do Assédio Sexual no âmbito das IFES– PARTE II

MÓDULO II

Aula 5 – Assédio Sexual - Estudo de caso

MÓDULO III - Aula 6 – Aspectos Legais do Assédio Moral no âmbito das IFES – PARTE I

MÓDULO III

Aula 7 – Aspectos Legais do Assédio Moral no âmbito das IFES – PARTE II

MÓDULO III

Aula 8 - Processo Administrativo Disciplinar: Princípios, atos preparatórios, competência e instauração

MÓDULO III

Aula 9 - Processo Administrativo Disciplinar: Comunicação dos atos processuais e instrução probatória – 3h/a - Vania Mendes Ramos da Silva -

MÓDULO III

Aula 10 – Processo Administrativo Disciplinar: Prescrição e nulidades – 3h/a –

MÓDULO IV

Aula 11 – Processo Administrativo Disciplinar – Enquadramento, parecer e decisão e recursos – 3h/a

MÓDULO IV

Aula 12 - Aspectos Relevantes do Processo Administrativo Disciplinar que envolve violência sexual

MÓDULO IV

Aula 13 – Manifestações do Machismo Estrutural no ambiente corporativo

MÓDULO IV

Aula 14 – As diversas discriminações - Violência contra a mulher no Brasil

Tags