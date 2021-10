AWS, empresa do grupo Amazon, ano program de apoio à saúde

10:55 | Out. 07, 2021

A AWS, empresa do grupo Amazon.com,Inc., anuncia um programa global para apoiar as organizações que trabalham para melhorar os resultados de saúde nas comunidades carentes ou sub-representadas, por meio créditos e conhecimento técnico da AWS, comprometendo US$ 40 milhões ao longo de três anos. Mira ajudar organizações, inclusive startups, a desenvolver soluções para melhorar os resultados de saúde.



Este programa está aberto a organizações em todo o mundo que desejam aproveitar a AWS em qualquer uma das seguintes áreas:

1. Aumentar o acesso aos serviços de saúde para comunidades carentes. Hoje, aproximadamente metade da população mundial não tem acesso a cuidados básicos de saúde. Isso pode incluir o desenvolvimento de ferramentas como telessaúde e telemedicina para alcançar comunidades remotas e marginalizadas, monitoramento remoto de pacientes, aumento da disponibilidade e impacto dos profissionais de saúde e muito mais.

2. Lidar com os determinantes sociais da saúde (SDoH), que são condições ambientais em que as pessoas nascem, vivem, aprendem, trabalham, brincam e envelhecem, que afetam uma ampla gama de riscos e resultados para a saúde. Os exemplos incluem moradia segura, transporte, educação, acesso a alimentos nutritivos, ar e água limpos. Uma pesquisa mostra que melhorar esses fatores não médicos é fundamental para reduzir as iniquidades em saúde.

3. Aproveitar dados para promover sistemas de atenção mais equitativos e inclusivos: As lacunas nos dados de saúde contribuem para as desigualdades quando as médias nacionais e globais e os relatórios de estatísticas de saúde não representam grupos diversos. Os projetos elegíveis que abordam essas lacunas podem incluir a criação ou consolidação de conjuntos de dados para aumentar a representação nos sistemas de saúde, vinculação a dados SDoH para criar conjuntos de dados mais robustos e informativos ou limpeza de conjuntos de dados existentes para melhorar a precisão sobre raça, etnia, gênero, deficiência ou outros pontos que ajudarão a promover a equidade na saúde.

O prazo final para as inscrições deste ano é 15 de novembro de 2021. Para saber mais, visite https://aws.amazon.com/health/health-equity

