Live debate Cidades Inteligentes nessa quarta, 29

Sustentabilidade, mobilidade, comunicação, conforto térmico, planejamento, integração, eficiência, eficácia, segurança e muito mais. É utópico pensar uma cidade assim?

Se a cidade é um aglomerado razoavelmente pensado para abrigar pessoas com planos de vida, posturas em relação ao outro e níveis de educação distintos, como imaginar que esse conjunto possa ter um funcionamento harmônico capaz de criar uma média de respeito limitado por uma fronteira cujo lado de cá é o que eu quero e posso, e do lado de lá uma perspectiva divergente do que eu quero e posso?

Para mediar as questões impossíveis, entram câmeras de monitoramento, aplicativos, iluminação inteligente, materiais modernos e várias inovações capazes de dirimir e antecipar problemas, mas, claro, outros surgem. E questionamentos também.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A legislação para cidades inteligentes é inteligente? Como a tecnologia interfere nelas? Até onde a tecnologia pode ir para não ser invasiva? A propósito, o que é uma cidade inteligente? O cidadão de uma cidade inteligente é também inteligente? O que as cidades têm a aprender com o conceito comercial de cidade inteligente? E o que o conceito comercial de cidade inteligente tem a aprender com as nossas cidades?

Susanna Marchionni - CEO da Planet Smart City no Brasil e cofundou a empresa em 2015, ao lado de Giovanni Savio, CEO Global. Ela tem 25 anos de experiência no setor imobiliário e é a força motriz da empresa no Brasil, liderando a disseminação do conceito de cidade inteligente inclusiva no país. Susanna é responsável pela expansão da empresa no Brasil nos próximos anos.

Paulo Victor Barbosa de Sousa - Professor adjunto do curso de Design Digital da UFC – Campus Quixadá e doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia – PósCom/UFBA (2016), com mestrado no mesmo programa (2012). Também é Membro do Grupo de Pesquisa em Interação, Tecnologias Digitais e Sociedade – GITS e líder do Grupo de Pesquisa em Tecnologias Digitais e Espacialidade – Locomô. Tem como áreas de interesse: mídias locativas, redes sociais e a relação entre tecnologias digitais em rede com o espaço urbano.

Começa 17h30 nessa quarta, 29.



Confira transmissão nos links abaixo:

Youtube O POVO ONLINE https://bit.ly/YTOPOVO

Facebook O POVO ONLINE https://www.facebook.com/OPOVOOnline/

Twitter O POVO https://twitter.com/opovoonline

Tags