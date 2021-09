Grupo BIG: monitoramento da carne chega ao Sam’s Club e Maxxi Atacado

O Grupo BIG, primeira rede varejista do país a monitorar a origem carne bovina produzida nos biomas Amazônia e Cerrado, ampliou o sistema de monitoramento da cadeia produtiva, garantindo assim a procedência dos produtos comercializados pela empresa na categoria. Dessa forma, as lojas do Sam’s Club e do Maxxi Atacado passam a ser contempladas pelo Sistema de Monitoramento e Gestão de Risco da Carne Bovina, que até então abrangia as lojas do Varejo do grupo. Agora, todas as 398 unidades do Grupo BIG adotam a solução desenvolvida para garantir que a carne bovina vendida nas lojas tenha sido produzida dentro de critérios socioambientais, livres de desmatamento ilegal e de trabalho escravo.



O Sistema de Monitoramento e Gestão de Risco da Carne Bovina tem como diferencial integrar, em uma mesma ferramenta, os dados de satélite que mapeiam, ao longo da cadeia, o desmatamento ilegal e a demarcação de terras indígenas e unidades de conservação, além das informações de listas públicas de áreas embargadas e uso de trabalho escravo. Por meio da parceria da Agrotools, empresa de soluções digitais para mitigação de risco do agronegócio, o sistema de monitoramento analisa os fornecedores e fazendas que fornecem a carne aos frigoríficos parceiros do Grupo BIG.



Essas informações estão integradas ao sistema de compra de carne de todos os formatos do Grupo BIG, o que permite o compartilhamento ágil das informações com a equipe do departamento comercial. Desta forma, é possível saber se há algum risco ambiental ou social na compra do produto de determinada fazenda antes de receber o pedido. Dependendo do risco identificado pelo sistema, como desmatamento ilegal ou trabalho escravo, o sistema suspende o pedido de compra e envia a notificação para o fornecedor de forma imediata, podendo bloquear a planta fabril. A empresa só volta a negociar produtos de origens da planta fabril/fazenda após comprovação de que os problemas foram resolvidos.



Sobre o Grupo BIG



O Grupo Big, ex-Walmart Brasil, opera hoje com 398 unidades e cerca de 50 mil funcionários em 18 estados brasileiros, além do Distrito Federal. São 7 bandeiras entre hipermercados (BIG e BIG Bompreço), supermercados (Super Bompreço e Nacional), atacado (Maxxi Atacado), clube de compras (Sam’s Club) e lojas de vizinhança (TodoDia), além de postos de combustíveis.



