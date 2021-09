Evento digital e gratuito traz empreendedorismo com certificado

Um dos serviços mais impactados pela pandemia foi o do delivery - mercado que se tornou ainda mais fundamental, estimulando o maior consumo e influenciando hábitos da população, tanto com relação ao aumento da frequência de pedidos por um mesmo usuário de apps de entrega, como com a chegada de novos consumidores. Pensando nisso, a Promove convidou Tiago Diógenes, CEO de Menu Brands, empresa que cresceu mais de 40% em 2020, para falar desse tema.

Tiago Diógenes vislumbrou no mercado de delivery um modelo de negócio que poderia se tornar tendência com a entrada das foodtechs no setor. Em Fortaleza, no começo dos anos 2010, o delivery era ainda um serviço ofertado de forma bastante amadora, como forma de incrementar o faturamento do salão, ou restrito a lanches, à pizza de domingo ou opções étnicas, como a culinária chinesa.

Diógenes percebeu que, no caso do delivery, “o foco do serviço deveria ser a comodidade do cliente em otimizar o seu ativo mais importante: o tempo. Para satisfazer o desejo de vivenciar experiências, os restaurantes com atendimento presencial continuariam sendo a primeira escolha, mas para fazer uma refeição com prato executivo assinado por uma chef, um bom custo-benefício e atendimento no tempo correto, o delivery seria a opção ideal”.

Apesar da ausência do atendimento de salão, com mesas, garçons e a presença física do cliente, o trabalho no gerenciamento de uma dark kitchen não é menor. Pelo contrário, é preciso entender cada passo da cadeia logística envolvida no serviço de delivery de alimentos para que se possa otimizar tempo, custos e resultados. É sobre esse mercado que Tiago Diógenes vai falar.

O evento que acontece no dia 29 de Setembro, às 19h, com transmissão ao vivo através do Canal do Youtube da Promove conta com a moderação de Wladson Sidney para debater sobre empreendedorismo e compartilhar algumas lições aprendidas, desafios dos proprietários de restaurantes, competências essenciais e estratégicas na era digital com app de entrega, o futuro do crescimento do mercado de delivery no Brasil e a necessidade da expansão.

INSCRIÇÃO: https://forms.gle/d1nWH7ewrGBffYqSA

DATA: 29 de Setembro de 2021, às 19h, pelo canal da Promove no YOUTUBE



