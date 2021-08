Conheça 6 ferramentas que podem ajudar sua empresa

Levantamento do Sebrae indica que a taxa de mortalidade entre empresas de pequeno porte com mais de dois anos de funcionamento chega a quase 25%. Além disso, as MPMEs são responsáveis por quase 30% do PIB brasileiro e, por isso, são importantes para a economia do país, mesmo assim, muitas delas ainda sofrem por falta de gestão e planejamento.



Nesse sentido, há soluções que podem facilitar o dia a dia dessas micro, pequenas e médias empresas. Confira!

1 - O Xerpay é um plano de saúde financeira que oferece aos colaboradores mais organização, controle e economia sobre seu salário, enquanto a empresa reduz o turnover, aumenta a produtividade dos times, atrai melhores talentos e rentabiliza seu capital. A custo zero para as empresas, é um benefício corporativo que oferece soluções aos colaboradores como salário sob demanda, adiantamento de 13º e comissões, pagamentos de boletos e orientação financeira. O produto visa oferecer alternativas mais saudáveis, para que os colaboradores não precisem recorrer a juros de cheque especial, empréstimos ou rotativo do cartão de crédito.



2 - A AgileProcess atua na logística, com destaque no modo de simplificar os processos logísticos do país. Suas soluções trazem visibilidade, controle e automação para as operações de transporte em tempo real, além de ajudar na redução de custos das marcas. Desde 2020, a empresa faz parte do time da Intelipost, e contabiliza mais de 9 milhões de entregas para 150 mil rotas, por meio de 13,5 mil veículos em todo o Brasil. Ao contrário do que se pode imaginar, a solução beneficia principalmente pequenos e médios negócios, que precisam ainda firmar sua identidade no mercado e garantir entregas pontuais para zelar por sua imagem de empresa confiável.

3 - A Listo é uma fintech que tem o propósito de promover a autonomia financeira de pequenos e médios empreendedores, criou uma plataforma all-in-one na qual o empreendedor possui independência para decidir como gerenciar sua saúde financeira. Esse sistema foi 100% desenvolvido pelos profissionais da Listo a partir das demandas dos clientes e reúne o gerenciamento de cobrança e de caixa dos clientes, diretamente ligado à maquininha de pagamento com cartões. Seu carro-chefe é o produto Listo Fácil, uma plataforma de gestão financeira com ferramentas simplificadas e totalmente integrada com a solução de vendas com pagamento em D0. De olho no aumento das compras remotas, a fintech também desenvolveu uma plataforma que combina com máquina móvel, gestão de vendas delivery e conta digital ilimitada, o Listo2go.

4 - O TruckPad, plataforma digital de fretes que nasceu como um app de cargas para caminhoneiros, lançou recentemente seu produto TruckPad Pay, que cria facilidade financeira para as pequenas e médias transportadoras, dando crédito para que estas empresas paguem, com algum prazo, seus caminheiros contratados através do aplicativo.



5 - A Yapay tem soluções voltadas para o mercado de e-commerces, startups e autônomos e, entre elas, podemos destacar o link de pagamento como uma das ferramentas mais estratégicas para auxiliar o PME em sua jornada de sucesso no e-commerce. Com este recurso, o empreendedor tem liberdade para receber os pagamentos por meio de qualquer canal digital de forma prática, garantindo sua presença onde seu cliente estiver.



6 - A Blu atua na relação entre varejistas e seus fornecedores. É pioneira no desenvolvimento de gestão de recebíveis de cartão de crédito, permitindo ao lojista reduzir custos e obter maiores prazos de pagamento com seus fornecedores, enquanto permite que a indústria venda para pequenos varejistas sem risco de inadimplência, por meio da utilização de recebíveis de cartão de crédito como garantia para as operações de compra e venda. Atualmente conecta mais de 15 mil lojistas clientes e 2,5 mil fornecedores parceiros por meio de uma plataforma exclusiva de soluções financeiras customizadas, onde o varejista pode utilizar recebíveis originados em quaisquer adquirentes para pagar seus fornecedores com melhores condições de prazo e preço, antecipar recebíveis, solicitar crédito, dentre outros benefícios.

