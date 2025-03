Rede social X apresenta instabilidade nesta segunda-feira, 10; entenda

Usuários de várias parte do mundo relatam que não conseguem acessar a rede no computador e pelos dispositivos móveis

Usuários do X (antigo Twitter) relataram instabilidade na plataforma na manhã desta segunda-feira, 10. O mau funcionamento afetou computadores e dispositivos móveis desde o início da manhã.

O problema atingiu vários países do mundo, incluindo Brasil, Estados Unidos, Japão, Reino Unido e Portugal, de acordo com o site Down Detector. A maioria reclamou do desempenho do aplicativo do X.