WhatsApp caiu hoje, sexta, 28? Usuários relatam instabilidade

Apenas em território nacional, foram 26.616 notificações de erro no WhatsApp, até 12h52min, segundo a plataforma Downdetector. Situação já normalizou

Apenas no Brasil, foram 26.616 notificações, até 12h52min. A versão Business do mensageiro também teve instabilidade. Recebeu 458 notificações de erro, até o mesmo horário, em território nacional.

O aplicativo mensageiro WhatsApp apresentou instabilidade ao redor do mundo nesta sexta-feira, 28. Às 12h50min, foram registradas 34.975 notificações de erro na plataforma Downdetector, que monitora o funcionamento de sistemas online.

Até o momento, a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp e a variante Business, não se manifestou. Nas redes sociais, usuários brasileiros reclamaram da queda do aplicativo. Veja algumas reações mais abaixo.

Queda afetou envio de mensagens

Segundo relatado no Downdetector, o envio de mensagens foi a funcionalidade do aplicativo mais afetada pela instabilidade (64%). Na sequência, ficou a conexão com o servidor (24%).

Já em relação ao WhatsApp Business, problema mais relatado pelos usuários foi falha geral (87%).

Serviço já foi normalizado em alguns aparelhos

A instabilidade no WhatsApp durou cerca de uma hora. Para certos aparelhos, o mensageiro voltou a funcionar por volta de 13 horas.