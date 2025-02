PlayStation Network fica 24h fora do ar e internautas reagem com memes

Gamers começaram a brincar com a situação nas redes sociais e também a cobrar a resolução do problema. Veja reações e entenda o que aconteceu.

PlayStation Network fora do ar: Sony recompensará usuários

Para compensar os jogadores afetados, a empresa anunciou que todos os assinantes da PlayStation Plus receberão cinco dias adicionais do serviço. A extensão será aplicada a todos os planos do serviço sem necessidade de solicitação por parte dos usuários.

A notícia foi dada pelo perfil no X (Twitter) Ask PlayStation, que traz notícias e atualizações sobre a companhia e seus serviços. "Pedimos desculpas pelo inconveniente e agradecemos à comunidade pela paciência. Todos os membros do PlayStation Plus receberão automaticamente 5 dias adicionais de serviço”.

