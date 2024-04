WhatsApp caiu? Usuários relatam app fora do ar nesta quarta

No WhatsApp Web, extensão do app para uso em desktops, a seguinte mensagem é exibida: " Serviço indisponível . Estamos com dificuldade para conectar o WhatsApp. Tente novamente em alguns minutos".

Na tarde desta quarta-feira, 3, usuários enfrentam problemas em algumas funções do WhatsApp e relatam instabilidade no aplicativo de mensagens. Segundo o DownDetector, que acompanha o funcionamento de sites e apps, os erros começaram a ser reportados por usuários por volta das 14h50min.

No X (antigo Twitter), em poucos minutos, a palavra WhatsApp se tornou os assuntos mais comentados do momento, com usuários reclamando do problema no app.

Ainda não se sabe o motivo do erro, mas o aplicativo para smartphones não está enviando ou recebendo mensagens. No desktop, sequer é possível acessar o serviço. O erro também afeta o WhatsApp Business, a versão do app com funções voltadas para uso empresarial.