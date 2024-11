Outlook está fora do ar? Email da Microsoft sofre instabilidade

O Outlook e outras ferramentas do Microsoft 365 enfrentaram instabilidade nesta segunda-feira, afetando usuários no Brasil e no mundo

Em uma publicação no X, a Microsoft informou que está avaliando “um problema que afeta os usuários que tentam usar o Exchange Online ou a funcionalidade do calendário do Microsoft Teams”. Muitas empresas utilizam ambos os aplicativos para comunicações internas.

A empresa também comunicou que está trabalhando no restabelecimento de todas as suas ferramentas; porém, não deu uma previsão para o retorno completo.

Usuários reclamam dos aplicativos da Microsoft

Por estarem entre as principais ferramentas de e-mail e reuniões — casos do Outlook e do Teams —, usuários Microsoft de várias partes do mundo recorreram às redes sociais para relatar que estavam enfrentando dificuldades para acessar as plataformas.