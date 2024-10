Microsoft supera expectativas e amplia lucro para US$ 24,7 bi no 3º trimestre

A Microsoft registrou lucro líquido de US$ 24,7 bilhões no terceiro trimestre de 2024, representando um aumento de 11% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. O lucro diluído por ação também apresentou alta (10%), para US$ 3,30 no mesmo período - ficando acima da previsão da FactSet, de US$ 3,10.

A receita da gigante de tecnologia foi de US$ 65,6 bilhões, aumentando 16% na comparação anual.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os analistas consultados pela FactSet esperavam um pouco menos: US$ 64,6 bilhões.