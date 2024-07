Bate-papo com IA permite que usuário converse com versão de si mesmo no futuro

Os usuários devem responder a um questionário para que a IA do bate-papo crie uma versão do futura dos usuários. O POVO testou a ferramenta; confira

Conversar com uma versão de si mesmo no futuro pode até parecer uma ideia absurda demais, que foge da realidade. No entanto, essa é exatamente a proposta do projeto do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, com base no uso de Inteligência Artificial (IA).

A partir da utilização de um chatbot, a equipe responsável pelo projeto “Future You” propõe que seja possível que os usuários da tecnologia sejam capazes de falar com uma versão futura de si mesmos criada por IA.



Inspirações e objetivos do bate-papo com um “futuro eu”

O desenvolvimento do chatbot é fruto do trabalho de um grupo de integrantes do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e de outras instituições. O projeto é inspirado em estudos prévios que abordam elementos relacionados aos efeitos que essa tecnologia pode gerar na sociedade humana.