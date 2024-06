WhatsApp GB atualizado: como é a versão 2024 e quais os riscos

O WhatsApp é a rede social de mensagens instantâneas mais popular entre os brasileiros. Dados do Relatório Digital 2023, feito pela empresa norte-americana We Are Social em parceria com a norueguesa Meltwater, apontam que 93,4% dos usuários de internet brasileiros, de 16 a 64 anos, usam o WhatsApp. Esse número equivale a cerca de 169 milhões de usuários.

Apesar da popularidade, uma versão pirata do aplicativo tem caído nas graças do público. O WhatsApp GB oferece inúmeros recursos que não estão presentes na versão original do aplicativo, mas, em contrapartida, gera riscos aos usuários. Entenda quais recursos estão disponíveis no software pirata e os perigos de usá-lo.

WhatsApp GB: Quais recursos estão disponíveis?

Desenvolvido a partir do código-fonte original do aplicativo para sistema Android, o WhatsApp GB é considerado pela Meta — empresa que também opera Facebook, Messenger e Instagram — um aplicativo não oficial. A empresa não autoriza a utilização do material criado por eles para o uso de terceiros, impossibilitando esse tipo de implementação.