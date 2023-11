Testamos: Asus TUF Gaming F15 oferece performance e bom preço

Asus TUF gaming F15 promete desempenho gamer com preço que não pesa (tanto) no bolso Crédito: Bemfica de Oliva

Notebooks gamer seguem longe de ser um segmento extremamente acessível. Nos últimos anos, porém, a situação melhorou um pouco - tanto pelo barateamento dos modelos quanto pelo encarecimento dos portáteis mais básicos. Não há, no mercado, notebooks com processadores recentes para uso além do estritamente básico - e que não sofra para abrir mais de cinco abas no navegador - por menos de R$ 3 mil. Isto considerando o preço à vista: a prazo, com parcelamentos consideravelmente mais restritivos nos últimos tempos, estamos falando de prestações que passam facilmente dos R$ 400. E, se é para comprometer tanto dinheiro mensalmente, por que não investir um pouco mais e pegar um modelo que durará o dobro com performance aceitável? Notebooks mais caros, por vezes, podem ser comprados em mais prestações, de modo que a diferença de valores na parcela pode não ser tanta.

Junte a isso que notebooks gamer estão cada vez mais discretos. Deste modo, um modelo dessa categoria não vai causar tanto estranhamento, por exemplo, em um ambiente de trabalho. O Asus TUF F15 - cujo nome não tem relação com a torcida organizada do Fortaleza Esporte Clube, sendo a sigla para "The Ultimate Force" - é um bom representante da categoria. As luzes coloridas ainda estão lá bem como a potência debaixo do capô, mas o visual passa longe de ter o estilo "turbina de avião" que antes era norma na categoria. Estive com o Asus F15 durante duas semanas de setembro e conto abaixo tudo o que descobri. Confira! Sobre o review: a Asus me enviou o TUF Gaming F15 para análise em 31 de agosto. O notebook foi devolvido após os testes, e a fabricante não teve influência no conteúdo deste texto. Parâmetros de comparação: meu notebook de uso pessoal e profissional é um Acer Nitro 5 modelo AN515-54 (Intel i7 9750H, GeForce GTX 1650 4 GB, 24 GB de RAM e 1 TB de armazenamento em dois SSDs PCIe Gen 3x2 de 256 GB e um Sata de 480 GB). Asus TUF Gaming F15: especificações e disponibilidade Tela: 15,6", proporção 16:9, .1920 x 1.080 pixels, IPS LCD, 144 Hz

Windows 11 Home Teclado: ABNT2 com teclado numérico; teclas direcionais de meia altura; retroiluminado A versão de 8 GB do Asus TUF Gaming F15 vem com sistema operacional KeepOS, baseado em Linux, e custa R$ 6.299 à vista ou R$ 6.999 a prazo. O modelo com 16 GB tem Windows 11 Home de fábrica e sai por R$ 7.199 à vista ou R$ 7.999 a prazo. Ambos os modelos podem ser parcelados em 12 vezes na loja online da Asus.

Caixa do Asus TUF Gaming F15: potência, mas de entrada Caixa do Asus TUF gaming F15 traz apenas notebook e carregador, que entrega 200 W Crédito: Bemfica de Oliva A embalagem do Asus F15 relembra que, apesar do valor, o modelo é de entrada no segmento em que compete. A construção é de ótima qualidade, mas de papelão cru, sem pintura. Dentro da caixa estão o notebook (com uma capa de TNT para proteção básica) e a fonte de 200 W. Fecha o pacote uma cartela de stickers, para quem gosta de personalizar o computador, e este é o único "mimo" fornecido.

Design não nega que Asus TUF Gaming F15 é gamer, mas sem estardalhaço Asus TUF gaming F15 tem quase todas as portas do lado esquerdo Crédito: Bemfica de Oliva Para um observador desatento, o F15 se passa perfeitamente por um notebook regular - isto é, se você não usar cores mirabolantes na iluminação do teclado. As linhas retas não buscam chamar atenção, mas também não causariam vergonha em um ambiente de gamers. Asus TUF gaming F15 (esq.) tem espessura comparável a outros notebooks, como o Acer Nitro 5 (dir.) Crédito: Bemfica de Oliva