Huawei lança pulseira Band 8 e fones FreeBuds 5 no Brasil

A Huawei lançou, nas últimas semanas, dois novos produtos vestíveis no Brasil. A pulseira inteligente Band 8 e os fones de ouvido sem fio FreeBuds 5 começam a ser vendidos no país em junho.

Ambos são novas gerações de modelos anteriores da fabricante. No entanto, os FreeBuds 4 não chegaram ao Brasil - a Band 7 está à venda no País desde agosto de 2022.

Huawei Band 8

Começando pela pulseira inteligente, a Band 8 traz mudanças no design e promete funcionalidades movidas a inteligência artificial. A pulseira pode ser considerada uma versão menos potente dos smartwatches da Huawei, uma vez que a tela é significativamente maior que a média dos concorrentes.

Na aparência, a Band 8 traz bordas retas, contra as arredondadas do modelo anterior, e reduziu ainda mais no tamanho físico. Agora, a espessura é de 8,99 mm, enquanto o peso fica em 14 gramas.

Globalmente são oferecidas quatro cores: preto, rosa, verde e laranja. A última, que traz uma pulseira em nylon, não será vendida no Brasil. A Huawei afirma, no entanto, que os clientes poderão adquirir o acessório separadamente na loja da empresa.

As funcionalidades envolvem monitoramento de frequência cardíaca, oxigenação sanguínea, nível de stress e qualidade do sono. A Huawei Band 8 também é capaz de monitorar cerca de 100 exercícios diferentes - quatro a mais que o modelo anterior. As novas modalidades incluem futebol e eSports.

Segundo a fabricante, as funcionalidades da Band 8 são aprimoradas por inteligência artificial. Um dos exemplos dados é o mostrador virtual, as chamadas watch faces: o usuário pode inserir na pulseira uma foto da roupa que está vestindo, e ela criará um mostrador personalizado com base no look.

A Huawei Band 8 tem, de acordo com a empresa, autonomia de até duas semanas, considerando uso moderado. A recarga total dura 45 minutos.

O preço de lançamento da Huawei Band 8 é R$ 379, até 18 de junho. Após esta data, a pulseira será vendida por R$ 399.

Huawei FreeBuds 5

Os FreeBuds 5 trazem uma mudança visual mais drática em comparação aos antecessores. Embora a quarta geração não tenha chegado ao Brasil, ela tinha design idêntico aos FreeBuds 3, que foram lançados no País em 2020.

O novo modelo diverge totalmente da aparência, adotando o que a Huawei chama de "design em forma de gota". A abordagem lembra os Galaxy Buds Live, da Samsung - embora o visual dos modelos seja completamente diferente, ambos fogem do formato que se espera em fones de ouvido.

A fabricante afirma que a escolha não é apenas estética. Segundo a Huawei, foram realizadas "milhares de simulações ergonômicas" para que os FreeBuds 5 se encaixem de maneira ideal na orelha do maior número de usuários possível.

Uma ausência notável - mas que também era sentida nos modelos anteriores - são as borrachas de vedação. Os FreeBuds 5 não selam completamente o ouvido do usuário, o que pode ser uma vantagem ou desvantagem, a depender de preferências pessoais.

Fechando o design está a case de carregamento dos FreeBuds 5. Em formato oval, ela traz uma tampa de encaixe inclinado que, aberta, deixa os fones quase totalmente descobertos. Além de ser algo visualmente distinto de outros modelos, o encaixe facilita ao retirar os acessórios do estojo, algo nem sempre fácil em fones sem fio.

Nas funcionalidades dos FreeBuds 5, o destaque fica para o cancelamento ativo de ruído (ANC). Cada lado tem três microfones, que captam o som ambiente para reduzir a interferência no áudio reproduzido pelos fones.

Os controles dos FreeBuds 5 são por toque, e podem ser personalizados pelo aplicativo AI Life, da Huawei. Nele também podem ser configurados o equilizador e o modo do ANC.

Segundo a empresa, a bateria dos FreeBuds 5 dura cinco horas com o ANC desativado ou 3,5 horas com a função ligada. A case adiciona mais cinco cargas completas, totalizando 20 (cancelamento de ruído ativado) a 30 (ANC desligado) horas.

O tempo de recarga dos FreeBuds 5 é outro aspecto positivo: com a bateria totalmente zerada, bastam 20 minutos no estojo para voltar a 100% de capacidade, e a Huawei promete que cinco minutos de carregamento são suficientes para fornecer duas horas de reprodução contínua. O estojo em si precisa de 40 minutos no cabo para carga completa - há uma função de carregamento sem fio, mas, neste modo, o tempo sobe para 4 horas.

Os Huawei FreeBuds 5 terão as vendas iniciadas também em 5 de junho. O preço inicial é de R$ 999, e não haverá desconto no lançamento.

O POVO receberá, nos próximos dias, os FreeBuds 5 e a Band 8 para review. Acompanhe nossa seção de Tecnologia para saber o resultado das análises!