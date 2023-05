Asus anuncia lançamento de notebook gamer TUF F15 ao Brasil

Notebook gamer da Asus chega com componentes lançados em 2022, mas traz preço competitivo; versão mais barata do TUF Gaming F15 custa R$ 6.299 no Brasil

A Asus lançou nessa quinta-feira, 18, o notebook gamer TUF F15 no Brasil. Primeiro modelo da linha de 2023 a chegar ao País, o F15 tem fabricação nacional para auxiliar na redução dos preços.

TUF Gaming F15: especificações e design

O TUF Gaming F15 chega ao Brasil em dois modelos. A versão HN112, de entrada, traz 8 GB de RAM e uma distribuição Linux por R$ 6.999 a prazo. Adicionando mil reais, é possível levar a HN113, que dobra a memória e inclui uma licença do Windows 11 Home. À vista, os valores são de R$ 6.299 e R$ 7.199, respectivamente.

O restante das configurações é o mesmo em ambos os modelos do TUF F15. O processador é um Intel Core i7 12700H e a placa gráfica é uma GeForce RTX 3050, que move a tela Full HD de 15,6" a 144 Hz.

A memória RAM, independente da capacidade, é de 3.200 MHz e pode ser expandida até 32 GB (há um slot adicional), enquanto o SSD de 512 GB usa uma conexão PCIe 4.0 - com outra porta NVMe disponível para expandir o armazenamento, cada uma suportando até 1 TB.

Nas conexões do TUF F15, há duas portas USB 3.2 Gen1 tipo A, uma USB 3.2 Gen2 tipo C com suporte a DisplayPort, uma Thunderbolt 4, uma HDMI 2.1, uma conexão para fones de ouvido de 3,5 mm e uma RJ45 para cabos de rede, além da entrada de energia.

Uma das USBs tipo A fica no lado direito, com todos os outros conectores na parte esquerda do notebook.

A parte sem fios tem conexões WiFi 6 e Bluetooth 5.2. Não há suporte a chips de operadora, o que não chega a ser um ponto negativo, pois a funcionalidade é rara em notebooks gamer.

O design do TUF Gaming F15 passou por mudanças comparado à geração anterior. Agora, o logotipo da marca fica em alto relevo na tampa, e o novo modelo traz um chassi mais compacto - resultando em bordas menores na tela. Mesmo com o tamanho reduzido, a Asus colocou um touchpad 26% maior que no antecessor.

Já o teclado do TUF F15 manteve o tamanho. O componente traz iluminação RGB, mas de apenas uma zona. As teclas AWSD são de cor diferente do restante, e há quatro botões de atalho.

Por padrão, eles controlam volume, microfone e abrem o aplicativo Armoury Crate, que tem opções adicionais para jogos, mas podem ser personalizadas para outras funções. O teclado numérico é similar ao visto em outros modelos deste tamanho, com layout mais fino e sem destaques.

Embora o painel seja do tipo IPS, com ângulos de visão decentes, a gama de cores é limitada: segundo a Asus, mesmo o padrão sRGB só chega a 62% de cobertura.

Para o público gamer, no entanto, que prioriza tempo de resposta à fidelidade de cores, pode não ser um problema. O display tem cobertura antirreflexo, mas a Asus não informou o brilho máximo da tela.

Asus posiciona TUF Gaming F15 com preço competitivo

As especificações não fazem do F15 um modelo topo de linha, mas o valor cobrado pela Asus compensa.

No mercado brasileiro, a combinação de um processador i7 de 12ª geração com uma RTX série 30 não sai por menos de R$ 8.600 à vista ou R$ 9.100 a prazo, no Dell G15 5520 (apesar de, no caso, a GPU ser a 3060).

Modelos similares oferecem ou CPUs inferiores, como i7 de 11ª geração ou i5 da 12ª; ou preços maiores.

Também chama atenção a presença da porta Thunderbolt 4. No segmento gamer, o modelo mais barato, além dos F15, a contar com esta conexão, é o VivoBook Pro, também da Asus.

Quer saber como o TUF Gaming F15 se sai no dia a dia? O POVO já entrou em contato com a fabricante, e deve receber uma unidade para review em breve. Fique de olho nas notícias de Tecnologia para novidades!