Quase 90 mil famílias cearenses podem pedir parabólica gratuita

Com a ampliação das redes de telefonia 5G no Brasil, usuários de antenas parabólicas precisam se atentar ao desligamento do sinal analógico de televisão. A tecnologia está sendo gradualmente substituída pela versão digital, e equipamentos antigos devem parar de funcionar em breve.

A partir desta semana, moradores de mais 17 municípios cearenses podem solicitar gratuitamente a troca da antena - veja a lista das cidades ao fim do texto. A iniciativa é coordenada pela Siga Antenado, organização criada especificamente para realizar o processo de substituição.

Com a nova fase, mais 90 mil famílias serão beneficiadas. Para ter direito à antena de TV digital gratuita, é necessário ter cadastro em algum programa social do Governo Federal, pelo CadÚnico, e já ser usuário de parabólica.

O processo é feito pelo site da Siga Antenado, disponível neste link, ou pelo telefone 0800 729 2404. Em ambos os casos, o usuário estar com o número do CPF ou do NIS em mãos para saber se tem direito à substituição gratuita.

Parabólicas deixarão de funcionar devido ao 5G

Embora ainda não exista um prazo definido para a desativação total das parabólicas antigas, o recomendado é fazer a substituição o quanto antes. Mesmo antes do desligamento total do sistema analógico, problemas de sinal podem aparecer nos televisores que não realizarem a troca.

Isso acontece porque o sinal de internet 5G, usado principalmente nos celulares mais modernos, usa as mesmas frequências das antenas analógicas. Deste modo, ainda que o sinal da parabólica siga ativo, podem ocorrer interferências e quedas de sinal na televisão de quem não realizar a troca.

O sinal digital, por si, traz outras vantagens. A qualidade de imagem e som aumenta, e o sinal tem maior cobertura. Não é necessário pagar nenhuma taxa para usar a TV digital aberta, da mesma forma que acontece atualmente com o sinal analógico.

Antenas digitais grátis estão disponíveis em mais de 50 cidades cearenses

As 17 novas cidades fazem parte da terceira fase do cronograma de substituição da Fique Antenado. Outros 34 municípios já contavam com a possibilidade de agendamento, e seguem com o serviço disponível. Veja as listas:

Novas cidades onde será possível pedir parabólicas digitais

Aracati Barroquinha Beberibe Caririaçu Chaval Coreaú Crato Fortim Groaíras Icapuí Marco Martinópole Massapê Missão Velha Morrinhos Palhano Senador Sá

Cidades em que já era possível solicitar a antena digital gratuita

Acarape Alcântaras Aquiraz Barbalha Cariré Cascavel Caucaia Chorozinho Eusébio Forquilha Fortaleza Guaiúba Horizonte Itaitinga Irauçuba Jijoca de Jericoacoara Juazeiro do Norte Maracanaú Maranguape Meruoca Miraíma Pacajus Pacatuba Paracuru Paraipaba Pindoretama Santana do Acaraú São Gonçalo do Amarante São Luís do Curu Sobral Trairi Tururu Umirim Uruburetama

