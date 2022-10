Usuários relatam problemas de instabilidade no Instagram

No Twitter, pessoas relatam dificuldade de carregamento dos recursos do aplicativo do Instagram

Usuários do Instagram relatam instabilidade no aplicativo. De acordo com o site Downdetector, que monitora reclamações de usuários sobre a estabilidade de redes sociais, o número de relatos de problemas aumentou significativamente nesta manhã de quinta-feira, 27.

Diversas pessoas usaram o Twitter para reclamar da situação. “Não aguento mais, toda vez o Instagram cai e eu insisto em brigar com a internet”, diz um dos posts. Os usuários afirmam que tiveram dificuldades para visualizar stories.

Usuários do Instagram recorrem a outras redes sociais para relatar problemas de instabilidade no aplicativo nesta quinta-feira, 27 (Foto: Reprodução/Twitter)

