Tribulus terrestris: para que serve, benefícios e como tomar

Há muitos anos, o ser humano vem buscando recursos para melhorar o desempenho físico utilizando as propriedades das plantas. Um exemplo que está sendo muito falado nesses anos é o Tribulus terrestris (também conhecido como Gokshura ou Gokharu), apontado como um estimulante sexual para homens e mulheres (por isso que é chamado de chamada de “viagra natural”) e promotor de massa muscular.

No entanto, há relatos de alguns efeitos colaterais, como aumento de pressão e queda de cabelos em mulheres. Na verdade, há poucos estudos confiáveis na literatura científica sobre a eficácia do Tribulus terrestris.

Para saber um pouco mais sobre o “medicamento” natural que é usado tradicionalmente há séculos na medicina tradicional indiana e chinesa, continue na leitura do texto a seguir.



O que é o Tribulus terrestris?

Também conhecido como “videira da punctura” ou “abrolhos”, a planta é mais conhecida pelo seu nome científico: Tribulus terrestris.

A palavra “Tribulus” é derivada do Grego e significa "estrepe", ou "tríbulo", que é uma arma que se assemelha a um espinho de quatro pontas. Já a palavra “terrestris” se refere à característica rasteira da planta.

A planta é uma erva daninha mais comum na Europa, Ásia, África e Austrália.



Para que serve?

O Tribulus terrestris seria indicado nos seguintes casos:

Estimular a libido em homens e mulheres;

Reduzir os sintomas da menopausa;

Combater a impotência sexual masculina;

Aumentar a produção de espermatozóides;

Prevenir doenças cardiovasculares;

Diminuir o pico de glicemia após as refeições (variações abruptas dos níveis de insulina no organismo após as refeições e que causam reações desagradáveis) e melhorar a produção de insulina;

Qual a diferença entre Maca peruana e Tribulus terrestris?

A maca peruana (Lepidium meyenii) é uma raiz proveniente dos Andes peruanos, e é amplamente comercializada no Brasil. Ela pode ser consumida tanto na forma de pó como na de cápsula.

Assim como ocorre no caso do Tribulus terrestris, não há comprovação científica de seus benefícios, mas a maca peruana supostamente seria um estimulante sexual, pois aumentaria a libido e a fertilidade, além de ajudar na produção de insulina e no alívio dos sintomas da menopausa, assim como na melhora nos sintomas da osteoporose.

Apesar de possuir atributos semelhantes, o Tribulus terrestris possui mais vantagens, já que não possui efeitos colaterais fortes. Já em relação à maca peruana, há indícios de que ela afete a absorção de iodo do corpo, o que não a tornaria recomendada para certas pessoas, principalmente as com doenças na tireoide e mulheres grávidas.



O uso do Tribulus terrestris é liberado pela Anvisa?

Em 2021, a Anvisa publicou a resolução (RE) nº 484, que proíbe a comercialização, distribuição, fabricação, importação, manipulação, propaganda e o uso de produtos contendo o Tribulus terrestris.

A justificativa era a de que a substância não se enquadraria na categoria de alimentos e nem na de suplemento alimentar. Também não faria do rol de produtos que compõem a categoria da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), e seria categorizada então como medicamento fitoterápico. No mês seguinte, a Anvisa revogou a proibição (RE 996/2021).

Em 2022, a agência determinou a proibição da distribuição, divulgação, comercialização e uso de produtos sem registro. Atualmente, apenas três produtos possuem o registro (confira aqui no site da Anvisa quais são eles).

Quais são os benefícios comprovados no uso do Tribulus terrestris?

Como mencionado logo no início deste texto, os estudos científicos não são taxativos em relação à eficácia do Tribulus terrestris. Algumas revisões bibliográficas, inclusive, apontam que o composto é ineficaz em humanos.

Seria necessário, portanto, mais pesquisas específicas sobre os supostos benefícios associados ao uso do Tribulus.

Quando o uso tem contraindicação?

O Tribulus terrestris é uma planta rica em alcalóides, que são substâncias que agem no sistema nervoso central. Por esse motivo, pacientes hipertensos e cardiopatas não devem fazer uso desse fitoterápico, elas podem aumentar a pressão sanguínea.

O Tribulus também não é indicado para gestantes nem mulheres que estão amamentando, já que interferem nos níveis hormonais e podem prejudicar tanto a gravidez quanto a lactação.



Quais efeitos colaterais podem surgir?

Alguns dos efeitos colaterais mais comuns são diarréia, dor de estômago, aumento do fluxo menstrual, dor de cabeça, náusea, vômito, prisão de ventre, inquietação e dificuldade para dormir.

Em doses excessivas, o Tribulus terrestris pode causar ainda queda de cabelo em mulheres e inchaço devido às alterações hormonais. Os homens podem desenvolver ginecomastia, que é o aumento das mamas, e aumento da próstata.



Como tomar o Tribulus terrestris?

Em geral, o produto é indicado por médicos ou nutricionistas fitoterápicos para uso entre 500 mg e 1 g diário, durante três meses. Alguns especialistas recomendam ainda associar o consumo com o zinco, pois o mineral supostamente aumentaria a absorção no organismo.

Para efeito de ganho de massa muscular, a dose recomendada é de 600 mg, três vezes ao dia, 30 minutos antes das principais refeições.



Dúvidas frequentes sobre como usar o Tribulus terrestris

Veja alguns dos assuntos mais pesquisados pelo público quando o assunto é o Tribulus terrestris:

Tribulus terrestris ajuda na hipertrofia?



Um levantamento publicado em 2019 no International Journal of Physiology, Nutrition and Physical Education monitorou 40 fisiculturistas por 12 semanas e indicou que o grupo que tomou as cápsulas da planta melhoram a massa muscular de forma moderada, as passo que o grupo que tomou apenas placebo teve menos mudanças. No entanto, não se chegou à conclusão se a diferença entre os dois grupos foi significativa.

Outra pesquisa, desta vez publicada no Journal of Sport and Health Science, disse que os atletas que consumiram o Tribulus por duas semanas antes de fazer exercícios físicos intensos diminuíram os danos musculares provocados pelas atividades esportivas.

Usar Tribulus terrestris aumenta a libido?

Ainda que sem comprovação científica, o uso nas medicinas tradicionais indiana e chinesa é indicado no tratamento de problemas sexuais, tais como infertilidade nas mulheres, impotência ou disfunção erétil nos homens, assim como o aumento do líbido em ambos.

A plantas promoveria o aumento das funções reprodutivas, com o aumento da produção de esperma e nível de testosterona nos homens.

Entre as mulheres, aumentaria a concentração dos hormônios sexuais com o estradiol, a testosterona, o hormônio luteinizante (LH) e o hormônio folículo estimulante (FSH).



Faz mal tomar Tribulus terrestris?

Como ele tem restrições de uso, o Tribulus deve ser prescrito por um profissional devidamente capacitado, tal como um(a) médico(a), nutricionista ou nutrólogo(a).

Quanto tempo leva para o Tribulus fazer efeito?

Alguns estudos indicaram que os efeitos aparecem logo na segunda semana, mas a maioria das pesquisas apontam o período de 2 meses após o início do tratamento.



O consumo do Tribulus tem sido difundido na internet, o que acaba incentivando a venda indiscriminada do produto.

Antes de comprar qualquer medicamento na internet, é essencial passar pela avaliação de um profissional, já que algumas condições pré-existentes de saúde podem inviabilizar o uso do Tribulus, dados os efeitos colaterais possíveis.

