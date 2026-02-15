Câncer Infantil: sinais, diagnóstico precoce e importância

Dia do Câncer Infantil: diagnóstico precoce é crucial para aumentar chances de curaData reforça o alerta para o câncer, principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer
O câncer infantil inclui diversos tipos de tumores, sendo leucemias, linfomas e tumores do sistema nervoso central os mais comuns no Brasil.
Estima-se que cerca de 7.930 novos casos de câncer infantojuvenil surjam anualmente no Brasil.
O diagnóstico precoce eleva a probabilidade de tratamento bem-sucedido, podendo chegar a 80% de cura.
Sintomas como febre persistente, palidez, manchas roxas, dores ósseas e perda de peso exigem atenção médica imediata.
O Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil desperta para os sinais e sintomas da doença e reforça a importância do diagnóstico precoce.
Criada em 2002, pela Childhood Cancer International, uma rede global de organizações sem fins lucrativos dedicada ao apoio de crianças e adolescentes com câncer, a mobilização simboliza uma campanha mundial de conscientização e apoio a crianças, adolescentes e suas famílias.
Entenda como o câncer infantil se desenvolve
O câncer infantil engloba diferentes tipos de tumores caracterizados pelo crescimento desordenado de células anormais, que podem se desenvolver em qualquer parte do corpo. Ao contrário do câncer em adultos, ele costuma atingir principalmente as células do sangue e os tecidos de sustentação do organismo.
No Brasil, as formas mais comuns incluem leucemias, linfomas e tumores do sistema nervoso central, tipos que também estão entre os mais diagnosticados globalmente, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), órgão vinculado ao Ministério da Saúde, estima-se que, entre 2023 e 2025, surgirão cerca de 7.930 novos casos de câncer infantojuvenil por ano em crianças e adolescentes de até 19 anos no Brasil, o que equivale a aproximadamente 134 casos por milhão de pessoas nessa faixa etária.
Para 2026, estima-se que o câncer infantojuvenil continue sendo um desafio de saúde pública no Brasil, com milhares de novos casos anuais previstos pelo Inca.
Importância do diagnóstico precoce
O diagnóstico precoce é um dos principais fatores para aumentar as chances de cura no câncer infantil. Estudos e especialistas apontam que, quando detectado em fases iniciais e tratado em centros especializados, o índice de cura pode chegar a cerca de 80% dos casos.
Como a doença é uma das principais causas de morte por enfermidade entre crianças e adolescentes, identificar os sinais o quanto antes evita a progressão dos tumores, reduz complicações e melhora a qualidade de vida durante o tratamento.
Por que o diagnóstico precoce é tão importante?
- Altas chances de cura: Detectar o câncer nas fases iniciais eleva significativamente a probabilidade de tratamento bem-sucedido.
- Melhor prognóstico: Tumores comuns na infância, como leucemias e tumores do sistema nervoso central, crescem rapidamente, tornando a detecção precoce essencial.
- Redução de efeitos do tratamento: Intervenções iniciadas cedo tendem a ser menos agressivas e diminuem complicações imediatas e a longo prazo.
- Atenção de pais e pediatras: Sintomas como febre persistente, palidez, manchas roxas, dores ósseas e perda de peso exigem atenção, pois podem ser confundidos com doenças comuns da infância.
O Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil reforça que, apesar de raro, o câncer na infância exige atenção imediata aos sinais e sintomas.
Diagnóstico precoce, acesso a tratamento adequado e apoio às famílias são fundamentais para aumentar a sobrevivência e melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes afetados.
