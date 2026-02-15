Câncer Infantil: sinais, diagnóstico precoce e importância

O diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem salvar vidas de crianças com câncer / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Resumo A data simboliza uma campanha mundial de conscientização e apoio a crianças, adolescentes e suas famílias com câncer infantil.



O câncer infantil inclui diversos tipos de tumores, sendo leucemias, linfomas e tumores do sistema nervoso central os mais comuns no Brasil.



Estima-se que cerca de 7.930 novos casos de câncer infantojuvenil surjam anualmente no Brasil.



O diagnóstico precoce eleva a probabilidade de tratamento bem-sucedido, podendo chegar a 80% de cura.



Sintomas como febre persistente, palidez, manchas roxas, dores ósseas e perda de peso exigem atenção médica imediata. O Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil desperta para os sinais e sintomas da doença e reforça a importância do diagnóstico precoce.

Criada em 2002, pela Childhood Cancer International, uma rede global de organizações sem fins lucrativos dedicada ao apoio de crianças e adolescentes com câncer, a mobilização simboliza uma campanha mundial de conscientização e apoio a crianças, adolescentes e suas famílias.

Entenda como o câncer infantil se desenvolve O câncer infantil engloba diferentes tipos de tumores caracterizados pelo crescimento desordenado de células anormais, que podem se desenvolver em qualquer parte do corpo. Ao contrário do câncer em adultos, ele costuma atingir principalmente as células do sangue e os tecidos de sustentação do organismo. No Brasil, as formas mais comuns incluem leucemias, linfomas e tumores do sistema nervoso central, tipos que também estão entre os mais diagnosticados globalmente, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), órgão vinculado ao Ministério da Saúde, estima-se que, entre 2023 e 2025, surgirão cerca de 7.930 novos casos de câncer infantojuvenil por ano em crianças e adolescentes de até 19 anos no Brasil, o que equivale a aproximadamente 134 casos por milhão de pessoas nessa faixa etária.