Anvisa manda recolher decoração de alimentos com plástico e glitter

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira (19) o recolhimento de produtos para decorar alimentos que contêm substâncias não autorizadas como glitter e plástico.

Os produtos que devem ser recolhidos são:

Folha de Ouro para decoração com polímeros plásticos da marca Morello (todas as cores)

Pó/Brilho (Glitter) para decoração com polímeros plásticos da marca Morello (todas as cores). Esses produtos são fabricados pela 3JG Indústria e Comércio de Artigos para Confeitagem Ltda. Morello e estão sendo comercializados em plataformas de vendas online, como Shopee, Mercado Livre e Amazon, e no Instagram. >> Leia a Resolução no Diário Oficial da União. A Anvisa determinou ainda a suspensão, comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e consumo desses produtos.