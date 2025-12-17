Estudo revela que brócolis, couve, repolho e outros vegetais previnem o câncer de mama

A pesquisa avalou a dieta de 238.129 mulheres ao longo de 3 décadas / Crédito: Freepik/Racool_studio

Um novo estudo revelou que a ingestão de ao menos seis porções desses alimentos por semana reduz em 8% o risco de câncer de mama em geral e em 13% o risco de tumores com receptor de estrogênio negativo (HER-negativo). A pesquisa foi apresentada recentemente, nos Estados Unidos, durante o San Antonio Breast Cancer Symposium, um dos maiores simpósios científicos internacionais, que reúne pesquisadores e médicos dedicados a melhorar o diagnóstico e o tratamento do câncer de mama.

A investigação foi liderada por Andrea Romanos-Nanclares, do Brigham and Women's Hospital e da Harvard Medical School, onde foram analisados dois grandes estudos de corte prospectiva: o Nurses' Health Study (NHS) e o NHS II. O primeiro foi realizado entre 1984 e 2019, e o segundo, de 1991 a 2019.

Foi feita uma avaliação da dieta de 238.129 mulheres ao longo de três décadas, mediante questionários semiquantitativos validados no início do estudo e a cada quatro anos. Ao final, foram identificados 12.352 casos incidentes de câncer de mama invasivo, incluindo 1.703 casos com receptor de estrogênio negativo e 7.880 casos com receptor de estrogênio positivo. Análises adicionais revelaram uma possível interação do índice de massa corporal (IMC), com associações mais fortes para tumores receptores-negativos entre mulheres com sobrepeso e obesidade, em comparação com aquelas com IMC igual ou inferior a 25.

Segundo o médico Gilberto Amorim, oncologista da Oncologia D’Or especializado em câncer de mama, o estudo reforçou a importância da alimentação saudável por meio do consumo desses vegetais.