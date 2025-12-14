Alerta de Natal: brinquedos que podem fazer mal às crianças

Artefatos que deveriam trazer alegria podem apresentar riscos à saúde. Saiba por que especialistas estão alarmados e o que se deve levar em conta na hora da compra.Carrinhos, blocos de montar ou bonecas de plástico – todos os anos, a variedade de presentes disponíveis é tão grande quanto a empolgação das crianças ao abrirem seus presentes no Natal . A Sociedade Alemã de Endocrinologia – associação profissional de pesquisadores que estudam a função dos hormônios – decidiu abrandar essas expectativas com um alerta: muitos brinquedos infantis contêm os chamados desreguladores endócrinos, que podem afetar negativamente os processos metabólicos, o crescimento, o desenvolvimento cerebral e a fertilidade. Os desreguladores endócrinos (EDCs, na sigla em inglês) são substâncias químicas que, mesmo em pequenas quantidades, podem interferir na função dos hormônios e causar efeitos nocivos. Os EDCs incluem plastificantes como ftalatos e bisfenóis, encontrados em muitas embalagens de alimentos. Além disso, retardantes de chama bromados (BFRs, em inglês), compostos químicos que tornam plásticos menos inflamáveis, assim como as chamadas substâncias químicas "eternas" PFAS e metais pesados, como cádmio e bromo. Particularmente perigosos para crianças O problema é que essas substâncias são encontradas não só em todos os tipos de objetos do dia a dia, como cosméticos, plásticos, tintas e tecidos, mas especialmente em brinquedos infantis baratos, explicou Josef Köhrle, do Instituto de Endocrinologia Experimental do Hospital Universitário Charité, em Berlim, em uma coletiva de imprensa. Como endocrinologista, Köhrle pesquisa os efeitos de várias substâncias nos sistemas hormonais do corpo. "Nas crianças, a pele e as mucosas ainda não estão totalmente desenvolvidas como barreiras contra poluentes ", afirma o endocrinologista. Além disso, as crianças pequenas exploram o mundo com a boca. Esse comportamento típico "pode aumentar drasticamente a exposição a desreguladores endócrinos". Extremamente nocivos e pouco regulamentados Na União Europeia (UE), desreguladores endócrinos são classificados como substâncias de altíssima preocupação, pois são considerados tão perigosos quanto substâncias cancerígenas ou mutagênicas, como o amianto. Mesmo assim, essas substâncias acabam em brinquedos infantis. Especialistas como Köhrle atribuem isso à "saturação do nosso mercado com produtos baratos" fabricados sem observância das diretrizes da UE. Empresas como Amazon , Shein e Temu contribuem para essa ampla distribuição. Elas podem fazer isso sem impedimentos porque o cumprimento das diretivas não é adequadamente monitorado e fiscalizado, diz Köhrle. O Parlamento Europeu, contudo, fez ajustes e aprovou novas regulamentações de segurança para brinquedos. "A UE é líder mundial na tentativa de introduzir e aplicar padrões regulatórios para produtos e substâncias químicas", reconhece o especialista. Apesar disso, brinquedos baratos e perigosos ainda continuarão disponíveis para compra. "Segundo estimativas otimistas, levará pelo menos 4,5 anos para que essa decisão possa ser implementada", afirma Köhrle. Isso também se deve ao fato de que cada nação é responsável pela proteção da saúde de sua própria população. Como evitar brinquedos perigosos? Ao comprar presentes devem ser evitados plásticos ou tecidos que exalem forte odor químico. Os tecidos devem ser lavados antes de serem dados às crianças. Na dúvida, melhor recorrer a produtos de fabricantes renomados. Ainda não existem selos confiáveis e válidos em toda a UE que certifiquem um produto como seguro e em conformidade com os padrões europeus, algo que é alvo de críticas por parte de especialistas como Köhrle. As novas regulamentações de segurança da UE introduzirão um passaporte digital para brinquedos, que permitirá que autoridades e consumidores verifiquem se um produto é seguro. Até lá, a responsabilidade continua sendo do indivíduo. Além de testar o cheiro, consultar o banco de dados europeu de recalls antes da compra também pode ajudar a evitar produtos perigosos. Pais, tios ou tias também devem evitar brinquedos de plástico antigos e usados. Superfícies desgastadas ou danificadas aumentam o risco de liberação de desreguladores endócrinos, afirma Köhrle. Brinquedos de plástico mais antigos também apresentam o risco de conter substâncias que agora são proibidas. "Vários desreguladores endócrinos são duráveis por muito tempo. Eles estão entre os chamados poluentes orgânicos persistentes", diz Köhrle, que vê nisso mais um motivo para aumentar a pressão sobre as autoridades e conseguir proibições ou regulamentações e controles mais rigorosos. Autor: Julia Vergin