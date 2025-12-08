Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Anvisa determina suspensão de tônico capilar e apreensão de cosméticos

Autor Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira (8) o recolhimento do Tônico Capilar Minoxi Turbo Glammour Professional, da empresa Gammour Professional Ltda – Me. A medida suspende ainda a comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e o uso do produto.

Em nota, a Anvisa informou que o tônico capilar foi registrado como cosmético, mas sugere, em seu rótulo, as mesmas indicações do medicamento minoxidil, afirmando que o tônico estimula o crescimento capilar, citando especificamente o crescimento de barba, cabelo e bigode.

A agência determinou também a apreensão do produto Macho Alfa Minoxidil Turbo 15%, fabricado por Douglas Rafael Oliveira da Silva. O produto, segundo a Anvisa, não possui registro e está proibido de ser comercializado, distribuído, fabricado, divulgado e usado.

“O Minoxidil é o princípio ativo de um medicamento que só deve ser utilizado sob orientação médica.  A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 529/2021 lista a substância como não permitida para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes”, destacou a agência na nota.

A Anvisa determinou ainda a apreensão de todos os cosméticos da marca Sabô Ageless e de maquiagem capilar da marca Bangna, bem como a proibição da comercialização, distribuição, produção, divulgação e do uso. “Os produtos, que são de empresas desconhecidas, estão sendo fabricados e anunciados sem possuir registro como cosméticos.”

Saneantes

Outros produtos que devem ser apreendidos, conforme determinação da agência, são o Acta BTI, vendido como larvicida biológico, de origem desconhecida, e os da empresa Gasparelo Produtos de Limpeza e Higiene Ltda. Também estão proibidas a comercialização, distribuição, fabricação e divulgação, além do uso.

“O motivo da determinação da Anvisa é que esses produtos não foram registrados na agência como saneantes.”

Anabolizantes

Na última sexta-feira (5), a Anvisa determinou a proibição de 30 medicamentos, a maioria deles anabolizantes em situação irregular. Os produtos, segundo a agência, não possuem registro, notificação ou cadastro.

“Consequentemente, a comercialização, a distribuição, a importação, a divulgação e o uso dos medicamentos não são mais permitidos”, informou.

Confira a lista de produtos que foram proibidos:

  • Decaland Depot 200 Mg X 10 Ml (todos os lotes).
  • Testoland Depot 200 Mg/2ml - Landerlan Gold (todos os lotes).
  • Clembuterol Clorhidrato 0,04 Mg (todos os lotes).
  • Hcg Humano 5.000ui Landerlan Gold (todos os lotes).
  • Tritrembo Gold 200mg/ml (todos os lotes).
  • Trembolona Hexahidroxibencil 51mg/ml (todos os lotes).
  • Testenat Enantato de Testosterona 250mg/10ml (todos os lotes).
  • Drostanolona Masteron Propionato 100mg/ml (todos os lotes).
  • Nandrolona Fenilpropionato 100mg/10ml (todos os lotes).
  • Trembolona Enantato 200mg/ml (todos os lotes).
  • Durateston Plus Gold (todos os lotes).
  • Boldenonia Undecilenato (todos os lotes).
  • Trembolona Acetato (todos os lotes).
  • Propionato Landergold (todos os lotes).
  • Oxandroland 5mg (todos os lotes).
  • Landertropin Gh 100ui (todos os lotes).
  • Decaland Nandrolona 5ml (todos os lotes).
  • Testoland/Deposteron 200mg (todos os lotes).
  • Stanozoland Depot 30ml (todos os lotes).
  • Stanozoland Depot 15ml (todos os lotes).
  • Stanozoland Depot Oral 10mgx100 comp. (todos os lotes).
  • Primobolan/Metenolona Oral (todos os lotes).
  • Primobolan/Metenolona Enantato 10ml/100mg (todos os lotes).
  • Durateston 1ml (todos os lotes).
  • Trembolona Acetato 75 mg (todos os lotes).
  • Testenat Enantato 4ml 250mg (todos os lotes).
  • Oxitolan/Hemogenin Oral 50mg/20 comp. (todos os lotes).
  • Metandrostenolona/Dianabol 10mg (todos os lotes).
  • Drostenoland Masteron (todos os lotes).
  • Androlic/Mesterolona 25mg (todos os lotes). 

