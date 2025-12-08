Anvisa determina suspensão de tônico capilar e apreensão de cosméticos
determinou nesta segunda-feira (8) o recolhimento do Tônico Capilar Minoxi Turbo Glammour Professional, da empresa Gammour Professional Ltda – Me. A medida suspende ainda a comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e o uso do produto.
Em nota, a Anvisa informou que o tônico capilar foi registrado como cosmético, mas sugere, em seu rótulo, as mesmas indicações do medicamento minoxidil, afirmando que o tônico estimula o crescimento capilar, citando especificamente o crescimento de barba, cabelo e bigode.
A agência determinou também a apreensão do produto Macho Alfa Minoxidil Turbo 15%, fabricado por Douglas Rafael Oliveira da Silva. O produto, segundo a Anvisa, não possui registro e está proibido de ser comercializado, distribuído, fabricado, divulgado e usado.
“O Minoxidil é o princípio ativo de um medicamento que só deve ser utilizado sob orientação médica. A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 529/2021 lista a substância como não permitida para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes”, destacou a agência na nota.
A Anvisa determinou ainda a apreensão de todos os cosméticos da marca Sabô Ageless e de maquiagem capilar da marca Bangna, bem como a proibição da comercialização, distribuição, produção, divulgação e do uso. “Os produtos, que são de empresas desconhecidas, estão sendo fabricados e anunciados sem possuir registro como cosméticos.”
Saneantes
Outros produtos que devem ser apreendidos, conforme determinação da agência, são o Acta BTI, vendido como larvicida biológico, de origem desconhecida, e os da empresa Gasparelo Produtos de Limpeza e Higiene Ltda. Também estão proibidas a comercialização, distribuição, fabricação e divulgação, além do uso.
“O motivo da determinação da Anvisa é que esses produtos não foram registrados na agência como saneantes.”
Anabolizantes
Na última sexta-feira (5), a Anvisa determinou a proibição de 30 medicamentos, a maioria deles anabolizantes em situação irregular. Os produtos, segundo a agência, não possuem registro, notificação ou cadastro.
“Consequentemente, a comercialização, a distribuição, a importação, a divulgação e o uso dos medicamentos não são mais permitidos”, informou.
Confira a lista de produtos que foram proibidos:
- Decaland Depot 200 Mg X 10 Ml (todos os lotes).
- Testoland Depot 200 Mg/2ml - Landerlan Gold (todos os lotes).
- Clembuterol Clorhidrato 0,04 Mg (todos os lotes).
- Hcg Humano 5.000ui Landerlan Gold (todos os lotes).
- Tritrembo Gold 200mg/ml (todos os lotes).
- Trembolona Hexahidroxibencil 51mg/ml (todos os lotes).
- Testenat Enantato de Testosterona 250mg/10ml (todos os lotes).
- Drostanolona Masteron Propionato 100mg/ml (todos os lotes).
- Nandrolona Fenilpropionato 100mg/10ml (todos os lotes).
- Trembolona Enantato 200mg/ml (todos os lotes).
- Durateston Plus Gold (todos os lotes).
- Boldenonia Undecilenato (todos os lotes).
- Trembolona Acetato (todos os lotes).
- Propionato Landergold (todos os lotes).
- Oxandroland 5mg (todos os lotes).
- Landertropin Gh 100ui (todos os lotes).
- Decaland Nandrolona 5ml (todos os lotes).
- Testoland/Deposteron 200mg (todos os lotes).
- Stanozoland Depot 30ml (todos os lotes).
- Stanozoland Depot 15ml (todos os lotes).
- Stanozoland Depot Oral 10mgx100 comp. (todos os lotes).
- Primobolan/Metenolona Oral (todos os lotes).
- Primobolan/Metenolona Enantato 10ml/100mg (todos os lotes).
- Durateston 1ml (todos os lotes).
- Trembolona Acetato 75 mg (todos os lotes).
- Testenat Enantato 4ml 250mg (todos os lotes).
- Oxitolan/Hemogenin Oral 50mg/20 comp. (todos os lotes).
- Metandrostenolona/Dianabol 10mg (todos os lotes).
- Drostenoland Masteron (todos os lotes).
- Androlic/Mesterolona 25mg (todos os lotes).