AO VIVO Ciência&Saúde: exportações de animais vivos seus impactos

AO VIVO Ciência&Saúde: exportações de animais vivos seus impactosO especial Mundo Veg recebe George Sturaro nesta quarta-feira, 19, às 13h
O programa Ciência&Saúde especial sobre o mundo vegano desta quarta-feira, 19, apresentado pela colunista e publicitária Eliziane Alencar, recebe George Sturaro para discutir a exportação de animais vivos e os seus impactos.
George Sturaro é diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas da Mercy For Animals no Brasil. Mestre em Relações Internacionais, já atuou como pesquisador e como professor em cursos de graduação e especialização.
Além disso, possui diversas capacitações em Advocacy, especialização em Comunicação e MBA em Liderança e Gestão. Atua profissionalmente com os temas proteção animal e transformação dos sistemas alimentares.
Serviço
Quando: quarta-feira, 19, às 13 horas
Onde: TV OPOVO e Youtube