AO VIVO Ciência&Saúde: exportações de animais vivos seus impactos

O programa Ciência&Saúde especial sobre o mundo vegano desta quarta-feira, 19, apresentado pela colunista e publicitária Eliziane Alencar, recebe George Sturaro para discutir a exportação de animais vivos e os seus impactos.



George Sturaro é diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas da Mercy For Animals no Brasil. Mestre em Relações Internacionais, já atuou como pesquisador e como professor em cursos de graduação e especialização.

