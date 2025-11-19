Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AO VIVO Ciência&Saúde: exportações de animais vivos seus impactos

O especial Mundo Veg recebe George Sturaro nesta quarta-feira, 19, às 13h
Autor Rafael Santana
O programa Ciência&Saúde especial sobre o mundo vegano desta quarta-feira, 19, apresentado pela colunista e publicitária Eliziane Alencar, recebe George Sturaro para discutir a exportação de animais vivos e os seus impactos.

George Sturaro é diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas da Mercy For Animals no Brasil. Mestre em Relações Internacionais, já atuou como pesquisador e como professor em cursos de graduação e especialização.

Além disso, possui diversas capacitações em Advocacy, especialização em Comunicação e MBA em Liderança e Gestão. Atua profissionalmente com os temas proteção animal e transformação dos sistemas alimentares.

Serviço

Quando: quarta-feira, 19, às 13 horas
Onde: TV OPOVO e Youtube

 

