AO VIVO -Ciência&Saúde: os sistemas alimentares e as metas climáticas

O programa especial Mundo Veg recebe a advogada Vanessa Garbini nesta quarta-feira, 12, às 13 h
O Ciência&Saúde especial sobre o mundo vegano desta quarta-feira, 12, apresentado pela colunista e publicitária Elisiane Alencar, recebe a advogada Vanessa Garbini para entender melhor as possibilidades de integração dos sistemas alimentares com as metas climáticas.

Vanessa Garbini é vice-Presidente de Relações Institucionais e Governamentais da Mercy for Animals no Brasil. Ela lidera as frentes de Políticas Públicas, Relações Corporativas e Alimentação Sustentável da organização.

Advogada, possui mestrado em Direito Animal pela Lewis & Clark e mestrado e especialização em Direito Internacional pela UFRGS. Garbini também foi Visiting Fellow no Animal Law & Policy Program da Universidade de Harvard, desenvolvendo pesquisas na área.

Serviço

Quando: quarta-feira, 12, às 13 horas
Onde: Youtube 

