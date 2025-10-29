Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AO VIVO Ciência&Saúde: Veganismo Popular será discutido na COP30

O especial Mundo Veg recebe a pesquisadora Michelle Muriel nesta quarta-feira, 29, para discutir sobre Veganismo Popular na COP30
Autor Rafael Santana
Tipo Notícia

O Ciência&Saúde desta quarta-feira, 29, que trata sobre o mundo vegano, será apresentado pela jornalista Neila Fontenele e recebe a pesquisadora Michelle Muriel. O programa trata de questões como o veganismo popular, com foco na atuação de movimentos de base no Brasil.

Michelle Muriel é doutoranda em desenvolvimento socioambiental (NAEA/UFPA) e mestra em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia (NUMA/UFPA).

Com atuação em áreas como agricultura familiar e (eco)feminismos, atualmente pesquisa sobre sistemas alimentares e veganismo popular, sendo integrante do grupo de pesquisa ReExisTerra e militante do coletivo VEM - Veganismo Popular em Movimento. No programa, Muriel trará um panorama sobre o veganismo popular como ferramenta de transformação social.

O debate ganhará um enfoque especial com a proximidade da COP30, discutindo como a transição para sistemas alimentares baseados na agricultura familiar é uma ferramenta crucial para salvar o planeta e quais são os planos dos movimentos populares para impulsionar essa agenda no cenário nacional.

Veganismo Popular: evento pré-COP

Atualmente, um evento pré-COP está previsto para acontecer entre 31 de outubro a 2 de novembro, presencialmente e online, em Belém do Pará. O III Encontro Nacional da União Vegana Antiespecista reunirá debates, oficinas e rodas de conversa sobre justiça climática, agroecologia, reforma agrária e veganismo popular, com foco na realidade da Amazônia e no avanço da luta antiespecista no Brasil.

A proposta é fortalecer uma transformação profunda no sistema alimentar e denunciar falsas soluções, como a chamada “pecuária regenerativa”, que apenas perpetua o modelo de destruição ambiental e opressão sistêmica. Nomes como Chavoso da USP, Sandra Guimarães, Weena Tikuna, Litz Gouveia (Barbie Lixeira) e Renato Libardi estarão no encontro.

Serviço

Quando: quarta-feira,29, às 19 horas
Onde: Youtube

