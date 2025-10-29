AO VIVO Ciência&Saúde: Veganismo Popular será discutido na COP30

A pesquisadora Michelle Muriel e a jornalista Neila Fontenele / Crédito: Arquivo Pessoal / AURÉLIO ALVES

O Ciência&Saúde desta quarta-feira, 29, que trata sobre o mundo vegano, será apresentado pela jornalista Neila Fontenele e recebe a pesquisadora Michelle Muriel. O programa trata de questões como o veganismo popular, com foco na atuação de movimentos de base no Brasil.

Michelle Muriel é doutoranda em desenvolvimento socioambiental (NAEA/UFPA) e mestra em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia (NUMA/UFPA).



Com atuação em áreas como agricultura familiar e (eco)feminismos, atualmente pesquisa sobre sistemas alimentares e veganismo popular, sendo integrante do grupo de pesquisa ReExisTerra e militante do coletivo VEM - Veganismo Popular em Movimento. No programa, Muriel trará um panorama sobre o veganismo popular como ferramenta de transformação social. O debate ganhará um enfoque especial com a proximidade da COP30, discutindo como a transição para sistemas alimentares baseados na agricultura familiar é uma ferramenta crucial para salvar o planeta e quais são os planos dos movimentos populares para impulsionar essa agenda no cenário nacional.

Veganismo Popular: evento pré-COP

Atualmente, um evento pré-COP está previsto para acontecer entre 31 de outubro a 2 de novembro, presencialmente e online, em Belém do Pará. O III Encontro Nacional da União Vegana Antiespecista reunirá debates, oficinas e rodas de conversa sobre justiça climática, agroecologia, reforma agrária e veganismo popular, com foco na realidade da Amazônia e no avanço da luta antiespecista no Brasil.