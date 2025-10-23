Sensor inédito lançado em SP prevê variações de açúcar no sangue

Evento de lançamento da tecnologia aconteceu na manhã desta quinta-feira, 23, em São Paulo / Crédito: Divulgação/Roche

A farmacêutica Roche lançou, na manhã desta quinta-feira, 23, em São Paulo (SP), um novo sensor de monitoramento contínuo da glicose. Dispositivo, chamado de Accu-Check®SmartGuide, traz como novidade o uso da Inteligência Artificial (IA) para prever as variações de açúcar no sangue, e pode chegar às farmácias ainda neste ano de 2025. Tecnologia é voltada para pessoas com idade acima de 18 anos e que tenham diabetes tipo 1 ou 2. Ainda não há informações sobre preço.

Aplicado na parte superior do braço, o sensor foi construído para enviar dados automaticamente para um aplicativo, por meio de Bluetooth, onde o paciente vai conseguir monitorar em tempo real seus índices glicêmicos. Além do monitoramento, no entanto, o produto usa algoritmos avançados para indicar ao usuário se ele corre risco de ter queda de glicose (hipoglicemia), função inédita em aparelhos do porte. O aviso é dado 30 minutos antes da crise acontecer, ajudando o paciente a evitá-la. Há também um recurso noturno, que emite alerta sobre possíveis quedas glicêmicas durante o sono. Durante o evento, Márcio Krakauer, diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo (SBEM-SP), destacou a importância de conseguir rastrear mudanças graves da glicemia, para evitar uma piora do paciente.



“Prever as coisas é ganhar tempo (...) Predição é adivinhar o futuro, é lê-los nos dados”, destacou.

De acordo com Vanessa Brito, gerente de marketing e estratégia da Roche, ainda não há data firmada para que o produto chegue até às farmácias. No entanto, a farmacêutica atua para que isso aconteça ainda neste ano. Ela pontua que a taxa de acerto dos algoritmos de prevenção é de mais de 80% e destaca que a ferramenta vem para auxiliar pacientes no cuidado com a doença. “A gente está trazendo uma tecnologia que é inovadora, que não tem no mundo, que é realmente desenvolvida para poder tirar a carga do paciente com diabetes”, diz.

Pesquisadores renomeiam diabetes relacionado à desnutrição | LEIA MAIS Convidados dividem experiências Dispositivo Accu-Check®SmartGuide traz como novidade o uso da Inteligência Artificial (IA) Crédito: Divulgação/Roche Evento também contou com a presença do ator Babu Santana, que se descobriu diabético em 2020. Ele falou sobre sua experiência com a doença e contou a mudança que ela causou em sua vida.

“Hoje eu convivo muito bem (com a diabetes) por estar mais maduro, não ter mais vergonha”, disse, afirmando ter adotado um estilo de vida mais saudável desde o diagnóstico. Além do artista, a influenciadora Duda Dantas e o ator Drico Alves também estiveram presentes na cerimônia e compartilharam suas vivências com a doença. Diabetes: importância do diagnóstico precoce para evitar piora | LEIA MAIS

