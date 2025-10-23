Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sensor inédito lançado em SP prevê variações de açúcar no sangue

Sensor inédito lançado em SP prevê variações de açúcar no sangue

Inovação da farmacêutica Roche, que pode chegar às farmácias ainda neste ano de 2025, foi apresentada na manhã desta quinta-feira, 23
Autor Gabriela Almeida
Autor
Gabriela Almeida Repórter O POVO
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A farmacêutica Roche lançou, na manhã desta quinta-feira, 23, em São Paulo (SP), um novo sensor de monitoramento contínuo da glicose. Dispositivo, chamado de Accu-Check®SmartGuide, traz como novidade o uso da Inteligência Artificial (IA) para prever as variações de açúcar no sangue, e pode chegar às farmácias ainda neste ano de 2025.

Tecnologia é voltada para pessoas com idade acima de 18 anos e que tenham diabetes tipo 1 ou 2. Ainda não há informações sobre preço.

Aplicado na parte superior do braço, o sensor foi construído para enviar dados automaticamente para um aplicativo, por meio de Bluetooth, onde o paciente vai conseguir monitorar em tempo real seus índices glicêmicos.

Além do monitoramento, no entanto, o produto usa algoritmos avançados para indicar ao usuário se ele corre risco de ter queda de glicose (hipoglicemia), função inédita em aparelhos do porte.

O aviso é dado 30 minutos antes da crise acontecer, ajudando o paciente a evitá-la. Há também um recurso noturno, que emite alerta sobre possíveis quedas glicêmicas durante o sono.

Durante o evento, Márcio Krakauer, diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo (SBEM-SP), destacou a importância de conseguir rastrear mudanças graves da glicemia, para evitar uma piora do paciente.

“Prever as coisas é ganhar tempo (...) Predição é adivinhar o futuro, é lê-los nos dados”, destacou.

De acordo com Vanessa Brito, gerente de marketing e estratégia da Roche, ainda não há data firmada para que o produto chegue até às farmácias. No entanto, a farmacêutica atua para que isso aconteça ainda neste ano.

Ela pontua que a taxa de acerto dos algoritmos de prevenção é de mais de 80% e destaca que a ferramenta vem para auxiliar pacientes no cuidado com a doença.

“A gente está trazendo uma tecnologia que é inovadora, que não tem no mundo, que é realmente desenvolvida para poder tirar a carga do paciente com diabetes”, diz.

Pesquisadores renomeiam diabetes relacionado à desnutrição | LEIA MAIS

Convidados dividem experiências

Evento também contou com a presença do ator Babu Santana, que se descobriu diabético em 2020. Ele falou sobre sua experiência com a doença e contou a mudança que ela causou em sua vida.

“Hoje eu convivo muito bem (com a diabetes) por estar mais maduro, não ter mais vergonha”, disse, afirmando ter adotado um estilo de vida mais saudável desde o diagnóstico.

Além do artista, a influenciadora Duda Dantas e o ator Drico Alves também estiveram presentes na cerimônia e compartilharam suas vivências com a doença.

Diabetes: importância do diagnóstico precoce para evitar piora | LEIA MAIS

Repórter viajou a São Paulo a convite da Roche*

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar