Dia Mundial da Alimentação: veja 5 dicas para comer melhor

O Dia Mundial da Alimentação, comemorado no dia 16 de outubro, tem como tema "De mãos dadas por melhores alimentos e um futuro melhor" / Crédito: ALEXEY | Shutterstock

Estima-se que 673 milhões de pessoas vivem com fome. Por outro lado, os níveis de obesidade e desperdício generalizado só crescem em alguns lugares, o que denuncia a existência de realidades extremamente desiguais, que muitas vezes coexistem lado a lado. Por isso, o Dia Mundial da Alimentação, celebrado no dia 16 de outubro, é uma data fundamental para refletir sobre saúde, nutrição e escolhas alimentares conscientes. O tema deste ano é “De mãos dadas por melhores alimentos e um futuro melhor”.

A data foi criada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), que, neste ano, completa 80 anos de atuação e tem como objetivo refletir sobre a importância da alimentação não só para a saúde física, mas para o bem estar completo. Para ajudar, confira a seguir 5 dicas práticas para se alimentar melhor e de forma saudável: Dia Mundial da Alimentação: prefira alimentos naturais Para a professora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Pollyana Patriota, em artigo publicado no portal Centro de Recuperação e Educação Nutricional, os alimentos naturais são aqueles que não sofreram alterações industriais após deixarem a natureza, como frutas, verduras, legumes e grãos. Eles são ricos em nutrientes essenciais, como:

Vitamina A: importante para olhos, pele e sistema imunológico; encontrada no espinafre, abóbora e cenoura

Vitamina C: ajuda na absorção de ferro e na produção de colágeno; presente no brócolis, no mamão e na laranja

Vitamina D: fortalece ossos e dentes; encontrada no ovo, no leite e na sardinha

Vitamina E: importante para a saúde do coração.; presente no espinafre, no kiwi e no abacate

Selênio: mantém a saúde da tireoide; encontrado na castanha-do-pará, no ovo e no feijão

Zinco: ajuda na cicatrização de feridas e melhora a função cerebral; presente no feijão, no amendoim e na linhaça Evite ultraprocessados

Para a professora, ultraprocessados são alimentos que passam por processos industriais e contêm muita gordura, sal, açúcar e aditivos. São hiperpalatáveis, ou seja, possuem sabor marcante e agradável, mas podem prejudicar os sinais naturais de apetite e saciedade.

Por isso, mesmo que pareçam satisfatórios, esses alimentos não promovem a mesma sensação de saciedade que os naturais, fazendo você comer mais sem perceber.