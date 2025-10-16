Dia Mundial da Alimentação: veja 5 dicas para comer melhor e saudávelNo Dia Mundial da Alimentação, descubra 5 dicas práticas para comer de forma saudável e melhorar sua qualidade de vida
Estima-se que 673 milhões de pessoas vivem com fome. Por outro lado, os níveis de obesidade e desperdício generalizado só crescem em alguns lugares, o que denuncia a existência de realidades extremamente desiguais, que muitas vezes coexistem lado a lado.
Por isso, o Dia Mundial da Alimentação, celebrado no dia 16 de outubro, é uma data fundamental para refletir sobre saúde, nutrição e escolhas alimentares conscientes. O tema deste ano é “De mãos dadas por melhores alimentos e um futuro melhor”.
A data foi criada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), que, neste ano, completa 80 anos de atuação e tem como objetivo refletir sobre a importância da alimentação não só para a saúde física, mas para o bem estar completo.
Para ajudar, confira a seguir 5 dicas práticas para se alimentar melhor e de forma saudável:
Dia Mundial da Alimentação: prefira alimentos naturais
Para a professora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Pollyana Patriota, em artigo publicado no portal Centro de Recuperação e Educação Nutricional, os alimentos naturais são aqueles que não sofreram alterações industriais após deixarem a natureza, como frutas, verduras, legumes e grãos.
Eles são ricos em nutrientes essenciais, como:
- Vitamina A: importante para olhos, pele e sistema imunológico; encontrada no espinafre, abóbora e cenoura
- Vitamina C: ajuda na absorção de ferro e na produção de colágeno; presente no brócolis, no mamão e na laranja
- Vitamina D: fortalece ossos e dentes; encontrada no ovo, no leite e na sardinha
- Vitamina E: importante para a saúde do coração.; presente no espinafre, no kiwi e no abacate
- Selênio: mantém a saúde da tireoide; encontrado na castanha-do-pará, no ovo e no feijão
- Zinco: ajuda na cicatrização de feridas e melhora a função cerebral; presente no feijão, no amendoim e na linhaça
Evite ultraprocessados
Para a professora, ultraprocessados são alimentos que passam por processos industriais e contêm muita gordura, sal, açúcar e aditivos. São hiperpalatáveis, ou seja, possuem sabor marcante e agradável, mas podem prejudicar os sinais naturais de apetite e saciedade.
Por isso, mesmo que pareçam satisfatórios, esses alimentos não promovem a mesma sensação de saciedade que os naturais, fazendo você comer mais sem perceber.
Alimentos para evitar: enlatados, embutidos, congelados, refrigerantes, preparações instantâneas, salgadinhos, frituras, doces, margarinas, biscoitos recheados, sorvetes e outras guloiseimas.
Beba mais água
A ingestão de um volume adequado de água “pura” (não somente aquela disponível em suco ou outras bebidas) é essencial quando se fala em alimentação saudável.
É a hidratação do corpo que garante um bom funcionamento da digestão, o controle do apetite e disposição ao longo do dia.
Segundo a nefrologista e diretora da secretaria geral da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Andrea Pio, a quantidade ideal de água varia de acordo com peso, clima, nível de atividade física e metabolismo.
Estratégias para beber mais água:
- Tenha sempre uma garrafinha por perto
- Use lembretes, como o alarme de celular
- Experimente água aromatizada
- Adote um copo fixo
Planeje suas refeições
Organizar o que você vai comer ao longo da semana ajuda a manter uma alimentação equilibrada, economizar tempo e evitar escolhas impulsivas de alimentos ultraprocessados.
Dica prática
Reserve um tempo do fim de semana para montar o cardápio dos dias que virão e, se possível, prepare algumas refeições com antecedência
Benefício
Ter as refeições planejadas facilita a manter hábitos saudáveis mesmo em dias corridos
Olhe os rótulos dos alimentos
De acordo com a nutricionista e especialista em saúde da mulher, Rosa Mendes, em entrevista ao portal ND+, verificar os rótulos dos alimentos é um passo importante para entender exatamente o que você está consumindo.
Muitos produtos vendidos como “saudáveis” podem conter uma alta quantidade conservantes, açúcares e gorduras.
Dica prática
observe a lista de ingredientes e a tabela nutricional, prestando atenção em açúcar, sódio e gorduras. Prefira produtos com ingredientes mais próximos do natural.
Benefício
Saber o que você come ajuda a fazer escolhas conscientes e manter uma alimentação mais equilibrada.