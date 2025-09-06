Rio inaugura hemocentro para atender população do interior do estado

O governo do estado inaugurou nesta sexta-feira (5), o Hemocentro Regional de Santo Antônio de Pádua, no noroeste fluminense, o primeiro da rede pública na região. O hemocentro de Santo Antônio de Pádua é mais um passo na política estadual de descentralização dos serviços de saúde, e será administrado pelo Instituto de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti, o Hemorio.

Além de Santo Antônio de Pádua, a nova unidade atenderá aos municípios de Aperibé, Bom Jesus de Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, São José do Ubá e Varre-Sai. Anteriormente, a região não tinha ponto de coleta.

“Estamos cumprindo o objetivo de aproximar os serviços de saúde das pessoas, ampliando e acelerando os atendimentos. O novo hemocentro vai salvar vidas, permitindo que o sangue seja coletado, processado e distribuído de forma regional, sem a necessidade de deslocamentos à capital”, disse a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

Para o diretor do Hemorio, Luiz Amorim, o novo polo é um passo estratégico no fortalecimento da rede de hemoterapia do estado.