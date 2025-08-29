Indígenas do Vale do Javari serão atendidos por mutirão médico
Agora Tem Especialistas estará na Aldeia do Itacoai, no Vale do Javari, no Amazonas, para atender cerca de 1.317 indígenas isolados do povo Kanamari.
A ação oferecerá consultas em oftalmologia, pediatria, ginecologia e infectologia, além de exames laboratoriais e de ultrassonografia. Em uma segunda etapa, serão oferecidas cirurgias oftalmológicas e atendimentos voltados à saúde da mulher.
Este é o terceiro mutirão indígena especializado promovido pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS). O objetivo é reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias.
No total, são cinco mutirões planejados, entre agosto e novembro, em territórios indígenas de difícil acesso nos estados do Amazonas, Acre e Mato Grosso. Neste mês, a iniciativa já somou 15,2 mil atendimentos na região do Alto e Médio Solimões. Os próximos Distritos Sanitários Especiais Indígenas a serem atendidos são Xavante (MT) e Alto Rio Juruá (AC).