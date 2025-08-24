Entenda quais são os principais cuidados para a recuperação pós-operatória

￼O papel da equipe médica e da estrutura hospitalar é crucial para identificar sinais de alerta / Crédito: TATIANA FORTES

A neurocirurgia exige uma maior infraestrutura e mais tempo de internação para garantir a segurança do tratamento e a recuperação do paciente. Entre junho de 2024 e maio de 2025, o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou 5.480.366 internações relacionadas a procedimentos de clínica cirúrgica. Destas, aproximadamente 1.021.673 foram cirurgias de alta complexidade. Segundo o neurocirurgião Rafael Maia, o sucesso da recuperação pós-neurocirurgia depende de uma série de cuidados essenciais que vão desde o controle da dor até a prevenção de infecções e o acompanhamento médico contínuo.

"Nos primeiros dias após a cirurgia, o paciente pode apresentar limitações, mas a tendência, dependendo do caso, é de melhora gradual com o suporte adequado e o monitoramento constante", explica. O papel da equipe médica e da estrutura hospitalar é crucial para identificar sinais de alerta como sonolência excessiva, confusão mental ou déficits neurológicos que podem indicar complicações graves. "Toda cirurgia envolve complexidades, e a neurocirurgia, por atuar diretamente no sistema nervoso, exige atenção redobrada. Felizmente, com os avanços tecnológicos, protocolos rigorosos e equipes bem-preparadas, muitas complicações graves podem ser previstas e evitadas com eficácia", destaca. Entre as intercorrências possíveis, o neurocirurgião cita infecções, sangramentos, crises convulsivas e, em alguns casos inevitáveis, déficits neurológicos transitórios ou permanentes.

O profissional lembra que a comunicação clara entre médico, paciente e familiares é determinante para a tranquilidade e o sucesso do pós-operatório. Para ele, a reabilitação não termina na alta hospitalar, sendo fundamental que o paciente mantenha o acompanhamento com profissionais especializados. Após a alta, o processo de recuperação pode se estender por semanas ou meses e envolve reabilitação multidisciplinar, incluindo fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e, em alguns casos, apoio psicológico. "Essas terapias são essenciais para restabelecer funções afetadas pela cirurgia, como equilíbrio, memória e linguagem, principalmente em cirurgias que envolvem áreas críticas do cérebro ou da coluna", ressalta.