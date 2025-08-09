Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tocantins tem Dia D de Vacinação contra o Sarampo

Tocantins tem Dia D de Vacinação contra o Sarampo

Autor Oussama El Ghaouri - Repórter da Rádio Nacional
Autor
Oussama El Ghaouri - Repórter da Rádio Nacional Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ministério da Saúde realiza neste sábado (9) mais um Dia D de Vacinação contra o Sarampo no Tocantins. Foram enviadas mais de 74 mil doses para os 139 municípios do estado, com o objetivo de reforçar a proteção contra casos vindos de fora do Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

A doença avança nas Américas, em especial na Bolívia, e 17 casos importados foram registrados em Campos Lindos, no Tocantins. Outros três estão em investigação na cidade.

Desde o começo do ano, quase 30 mil doses da tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, já foram aplicadas no estado. 

O Ministério da Saúde também intensifica a vacinação nas cidades que fazem fronteira com a Bolívia e em municípios do Maranhão próximos à divisa com o estado.

Indicação

A vacina é gratuita no Sistema Único de Saúde (SUS) e indicada para quem tem entre 6 meses e 59 anos de idade. Basta procurar o posto de saúde mais próximo.

O sarampo é altamente contagioso e pode ser transmitido ao tossir, espirrar ou falar. Uma pessoa infectada pode transmitir o vírus para até 90% das pessoas ao redor que não estejam vacinadas.

No Brasil, em março, cinco casos importados foram confirmados em diferentes estados, mas todos foram controlados com bloqueio vacinal. Por isso, o ministério reforça que a vacinação é a melhor forma de manter o país livre do sarampo.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar