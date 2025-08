Canetas emagrecedoras do Brasil: quais são, preço e como funcionam

Conheça os medicamentos Olire e Lirux, canetas emagrecedoras produzidas no Brasil / Crédito: Divulgação/EMS

As produções brasileiras de canetas emagrecedoras chegaram às farmácias do país nessa segunda-feira, 4. Produzidas pela farmacêutica EMS, são produtos similares aos conhecidos Wegovy e Ozempic, que fazem sucesso no Brasil e no exterior. O Brasil começou a produzir os medicamentos com base de liraglutida após a expiração da patente dessa substância no Brasil em 2024.

Saibam quais são as canetas emagrecedoras brasileiras, como funcionam e os preços.

Quais são as canetas emagrecedoras brasileiras?

As canetas da EMS serão comercializadas sob os nomes Olire e Lirux, e utilizadas no tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade. Ambos os produtos têm como princípio ativo a liraglutida. Os novos medicamentos não são considerados “genéricos” e entram na classe dos medicamentos similares - considerados cópias do medicamento de referência, ou de marca. Além disso, os dois devem ser injetados por via subcutânea, uma vez por dia. A farmacêutica também alerta que o tratamento com a medicação "deve ser sempre realizado com acompanhamento médico especializado, em associação com dieta hipocalórica e atividade física".

Canetas emagrecedoras: quais as diferenças entre o Olire e o Lirux? Apesar de serem comercializadas com embalagens semelhantes, as canetas emagrecedoras Olire e Lirux - produzidas no Brasil - são utilizadas para diferentes objetivos de saúde. Entre as diferenças, destaca-se que o Olire poderá ser receitado para tratar a obesidade; já o Lirux é indicado para o tratamento do diabetes tipo 2. Em relação aos seus concorrentes, o Olire é considerado menos potente para a perda de peso do que o Ozempic e o Wegovy, no caso de tratamento para obesidade, embora sejam igualmente eficazes.

Quanto custam as canetas emagrecedoras brasileiras? Veja preços

No início de agosto a EMS 100 mil canetas de Olire e 50 mil de Lirux para as redes de farmácia Raia, Drogasil, Drogaria São Paulo e Pacheco. De acordo com a empresa, as primeiras unidades serão disponibilizadas para as regiões Sul e Sudeste. A venda para o resto do País se dará de maneira gradual durante o mês de agosto. Confira os preços: Caneta emagrecedora Olire Droga Raia: