Tatuagem removível previne golpe do "boa noite, Cinderela"

Adesivo criado por cientistas é capaz de identificar presença de "ecstasy líquido" em tempo real e guardar resultado por até 30 dias. Invenção previne golpes como o do "boa noite, Cinderela".Pesquisadores sul-coreanos desenvolveram um adesivo no formato de "tatuagem removível" que traz um novo método para a prevenção de golpes como o "boa noite, Cinderela", comuns em casas noturnas. O adesivo para a pele consegue detectar, em apenas um segundo, a presença de gama hidroxibutirato (GHB) – substância incolor e sem sabor usada para dopar vítimas – em diferentes tipos de bebidas. A substância costuma ser colocada de forma discreta no copo da vítima, provocando um estado de desinibição e confusão mental, semelhante ao de uma intoxicação alcoólica grave, tornando-a vulnerável e facilitando a agressão sexual, por exemplo. O chamado "ecstasy líquido" também é usado para aplicar golpes financeiros, com a vítima desbloqueando o próprio celular e transferindo dinheiro para os criminosos. Trata-se de um avanço significativo em relação aos métodos anteriores, que demoravam mais tempo para identificar a presença do GHB. O mais comum é o uso de tiras que podem ser mergulhadas na bebida e mudam de cor ao detectar a droga. Esses testes, porém, levam alguns minutos para apresentar o resultado e costumam ser bastante chamativos, o que pode representar um risco extra diante de um agressor. Resultado em tempo real Descrito na última semana em um artigo da revista científica ACS Sensors, o novo adesivo é de baixo custo e fácil de fabricar. Para desenvolvê-lo, os pesquisadores aplicaram um molde sobre uma fina película plástica decorada com desenhos semelhantes aos de tatuagens comerciais. A ideia é que, em um clube noturno, ele passe despercebido e não levante suspeitas. No molde, foi despejada uma mistura de gel de agarose, produzido a partir de algas marinhas, contendo um reagente químico, chamado de BHEI, que fica vermelho ao detectar o GHB. Em seguida, o adesivo foi revestido com uma solução de cola diluída, para aderir à pele. Os cientistas avaliaram a capacidade da tatuagem removível de identificar pequenas quantidades de GHB em diversas bebidas comuns, como uísque, vodca, cerveja, soju (bebida alcoólica coreana) e café. Em todos os tipos de bebida analisados, a tatuagem temporária detectou a droga em diferentes concentrações em apenas um segundo. Ela foi eficaz mesmo abaixo de 0,01 micrograma de GHB por mililitro de bebida – nível capaz de causar sintomas fisiológicos graves. "Na prática, o usuário poderia molhar o dedo na bebida, encostar a gota no adesivo e ver o resultado em tempo real", explicam os autores. Estudos anteriores já haviam aplicado essa solução para detectar o GHB, mas a nova análise avança na análise do adesivo como forma comercial e prática de popularização do método. Adesivo guarda o resultado por um mês A durabilidade e estabilidade dos adesivos foram testadas em situações mecânicas (torção, estiramento), exposição ambiental (resistência à água) e condições práticas de uso (aderência e resistência a riscos). O adesivo mantém o resultado positivo visível até 30 dias após a detecção – o que pode ser importante caso seja necessário apresentar como prova de contaminação da bebida. Os pesquisadores afirmam que a tecnologia é barata, fácil de produzir e pode chegar ao mercado em breve. O estudo foi financiado pela Fundação Nacional de Pesquisa da Coreia do Sul, pelo Conselho Nacional Coreano de Pesquisa Científica e Tecnológica, pelo Ministério de Segurança Alimentar e Farmacêutica e pelo Centro Nacional de Nanofabricação do país asiático. Autor: Matthew Ward Agius