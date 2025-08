Governo destina R$ 40,7 milhões para bancos de leite humano

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A medida integra as ações pelo Dia Mundial da Amamentação, celebrado nesta sexta-feira (1º), que marca o início do Agosto Dourado, campanha de conscientização sobre os benefícios do aleitamento materno.

Os recursos serão destinados às 226 unidades da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (RBLH-BR), conforme portaria publicada ontem no Diário Oficial da União. Cada unidade receberá R$ 180 mil em investimentos.

Com os recursos, os bancos poderão adquirir materiais e realizar serviços essenciais para o seu funcionamento como coleta, processamento, armazenamento, controle de qualidade e distribuição do leite humano.

Também estão previstas ações de comunicação, mobilização social e assistência direta às famílias.