Saúde anuncia R$ 200 milhões para acelerar fila de cirurgias no Rio

Segundo o ministro, Alexandre Padilha, os recursos vão permitir triplicar o número de cirurgias ortopédicas no Hospital Municipal Barata Ribeiro por mês na cidade. Além disso, a parceria prevê um reforço de três mil consultas ortopédicas por mês.

"A expectativa é de que o tempo de espera, que hoje demora um pouco mais de 20 dias aqui dentro do hospital, caia para cinco dias, no máximo, para fazer essa cirurgia, reduzindo o tempo de espera na fila do município”, afirmou Padilha.

O ministro disse ainda que devem ocorrer até o fim de agosto os primeiros procedimentos do Agora Tem Especialistas em hospitais privados que se inscreveram por terem dívidas tributárias com a União. Por meio do programa, pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) serão encaminhados a essas unidades para reduzir a fila por atendimentos, cirurgias e exames especializados.

Na semana que vem, planos de saúde com dívidas também poderão aderir ao programa para firmarem os primeiros contratos até o fim de agosto.